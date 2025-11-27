好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻

量販賣場好市多(Costco)。(美聯社)

歲末年終將近，量販賣場好市多 (Costco )進入「過節模式」，賣場中聖誕紅、聖誕樹與各式節慶禮品整齊陳列，烘焙區更是不少消費者必逛的亮點。今年除經典的薄荷脆片巧克力(Peppermint Bark)再度回歸外，好市多也推出全新的「焦糖布蕾長條蛋糕」(Crème Brûlée Bar Cake)，為節慶餐桌增添奢華感。

南方生活雜誌(Southern Living)報導，「焦糖布蕾長條蛋糕」以其搶眼外型成功吸引顧客的注意。該蛋糕上層覆蓋金色與白色交織的漩渦狀糖霜，並以細緻的金色糖粒點綴，整個蛋糕體在燈光照射下顯得光彩奪目，營造濃厚的節慶氛圍。

蛋糕內層則採用香草海綿蛋糕體，搭配焦糖布蕾慕斯與奶油霜，口感滑順、層次分明。

除此之外，焦糖脆片層(crispy brûlée layer)藏在蛋糕體與慕斯的夾層之中，打造類似法式焦糖布蕾表層的酥脆口感，讓這款甜點的每個層次都充滿變化與驚喜。

每一條焦糖布蕾長條蛋糕重約2.3磅，適合15人分食，售價18.99元，許多顧客公認這款甜點是年末聚會的高CP值(性價比)甜點首選。

Reddit網友分享試吃心得，形容焦糖布蕾長條蛋糕吃起來，會讓人想起昔日熱門的楓糖奶油蛋糕(maple butter cake)，如果喜歡舊產品，可能也會喜歡新產品。

另一名網友形容焦糖布蕾長條蛋糕底層深色的脆片口感類似威化餅，搭配頂層的鮮奶油能平衡整體甜度，讓味道更順口。

甜點產品推陳出新，但仍有大批粉絲認為，好市多的「燕尾服蛋糕」(Tuxedo Cake)堪稱經典中的經典，霸主地位無可動搖。