好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多 (Costco )販售來自各國的多樣商品，從食品到生活用品應有盡有，讓消費者一次就能購齊全球好物，享受便利與多元選擇。近期小紅書 的在美華人 圈熱議一款好市多銷售的印度產「Daily Delight Porotta Bread」手抓餅，網友Ruby表示，這款冷凍餅皮價格約6.99美元、一盒近20片，被她家回購第三盒，「便宜、好吃、百搭」，已成為家中備貨。貼文附圖可見，紅色外盒標示「Layered Wheat Bread」，煎熟後外層焦黃起酥。

Ruby說，手抓餅為熟製品，平時冷凍保存，食用前可冷藏解凍，也能直接下平底鍋以小火乾煎或少油煎，每面1至2分鐘即可上桌。她列出多種快手吃法，包括打蛋做成類「煎餅果子」、夾Trader Joe’s韓式熟牛肉與起司做「雙層起司肉餅」、抹醬夾炸雞塊與生菜變身漢堡捲，或直接搭配印度咖哩「糊糊餐」，強調有了成品餅皮，「不用自己和麵烙餅」，對上班族與有小孩的家庭相當省時。

不少網友在留言區認同這款手抓餅「不油、很香」，指口感酥鬆、沒有明顯添加劑味道，有人直呼「自從有了這個餅，我再也不買亞超餅」，也有人分享家中已吃掉十多盒，常用來加蛋、加蔥做成蔥油蛋餅，覺得比一般中超產品更清爽。有網友實測平底鍋、空氣炸鍋、微波加熱多種作法，普遍認為只要略煎到表面金黃，就能單吃或搭配咖哩、湯品，適合當早餐與宵夜。

然而，「Product of India」標示也引發另一派顧慮。部分網友表示，想到先前印度食品與藥品衛生爭議，「印度產的一切都不敢買」，看到產地後當場放回貨架，建議仍應少吃或改買加拿大、美國或亞超其他品牌。支持者則反駁，好市多商品多為工廠機械化生產，配料表相對乾淨，「只想圖方便、偶爾解決一餐，這款已經算良心」。

除了口味與安全爭議，價格與供貨也是討論焦點。多地網友回報，近期售價已從6.99美元漲至8.49甚至8.69美元，有人嘆「還沒吃夠就漲價」，也有人提到所在門市經常斷貨，「不是每次去都有」，可見這款印度手抓餅在北美華人社群已累積一定人氣。