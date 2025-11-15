紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

華人留學生分享在紐約買盲盒剩菜的經驗。餐館示意圖，非新聞事件圖。(路透)

紐約物價相當高昂，對外食族而言，飯錢無疑是一大經濟負擔。一名住在紐約的華人留學生 「開心一點啦」拍下自己「靠剩菜盲盒養活自己」的影片，並發布至小紅書 ，引發超過千則留言討論。

影片中，該網友展示她使用 Too Good To Go 等剩食App，以每盒5至7美元的價格，一口氣領到六家餐廳的「驚喜餐」。她開心表示：「餐盒尺寸都超大，這一桌花不到40美元，份量多到冰箱都塞不下！」包括奶油蛋糕、虎皮蛋糕捲、西米露、珍珠奶茶、4種口味可頌到中餐麻辣香鍋、番茄雞蛋炒麵、蒜蓉小餐包、披薩統統包辦，讓她驚呼「紐約這樣活，實在太香了」。

不過影片也呈現她夜間取餐的緊張情境。博主提到在回家途中「被陌生人尾隨」，一度心驚加快腳步，網友紛紛留言「一個女生晚上太危險」「記得裝成男生或帶防狼噴霧」。部分在美留學生認為「盲盒超划算但得挑地區」，建議取餐前查看治安紀錄、盡量結伴同行。也有網友指出「這其實是餐廳當日賣不完的商品，並非顧客吃剩」，強調概念類似臨期折扣，而非「廚餘再利用」。

留言區意見兩極，有人稱「這才是留學生真實生活」、「冷凍起來能吃一星期，太省了」，也有人質疑「全是麵包蛋糕高糖高脂，營養不均衡」、「省錢不該拿健康開玩笑」。另有網友憂心浪費：「一次買這麼多真的吃得完嗎？」博主回覆她與兩名室友分食，並會將多餘食物冷凍保存，避免浪費。

不少觀眾也被她的「快語速+興奮語氣」圈粉，留言笑稱：「感覺她開心到嘴角都壓不住」、「這才是被便宜治癒的真實反應」。另有海外網友分享經驗「歐美校園多有免費食堂、二手家電平台，留學生若善用資訊，幾乎能零花費過日子。」