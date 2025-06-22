利用雞隻細胞在實驗室培育雞塊 可能改變人類食肉方式

雞塊示意圖。(Image by Hans Benn from Pixabay)

科學家研發出一種製作雞塊的新方法，全程不需使用任何動物，為培養肉領域創下新的里程碑，預估不久這種實驗室製造的雞塊就可以在超市銷售。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，由東京大學(University of Tokyo)「生產技術研究所」(Institute of Industrial Science)教授竹內昌治(Shoji Takeuchi)領導的研究團隊，利用小型生物反應器(含50根纖維)培育雞隻結締組織細胞，再借助微小的纖維管與機器人輔助，擴大至1125根纖維，就可以製造超過10公克重，也就是一口大小的完整雞塊。

過去在實驗室培育肉塊的過程相當棘手，因為沒有血管、無法輸送氧氣與養分至細胞內部，培育的肉塊組織厚度相當有限，如今可以透過中空纖維生物反應器使用中空纖維，也就是類似人造血管功能，維持組織的活力與健康。

英國「國家替代蛋白質創新中心」(National Alternative Protein Innovation Centre at The James Hutton Institute)負責人兼詹姆斯赫頓研究所(James Hutton Institute)「先進植物生長中心」(APGC)負責人史都華(Derek Stewart)宣稱：「中空纖維支撐物(hollow fiber supports)的使用及其取得的進展，足以開拓許多新領域，包括投資在內，而且隨著機器人與AI 技術日益進步，擴大生產規模如今看來是可以落實的計畫。」

根據2023年線上統計平台Statista公布的資料，約有5%國人每天或幾乎天天吃雞塊，如今實驗室已經可以培育美味的雞塊，有朝一日可能會改變人類生產與食用肉類的方式，而且無需飼養或殺死動物。

另外這項新技術未來也可運用在培養人體器官、測試新藥甚至製造軟組織機器人，竹內強調：「我們的研究有擴展性，而且是從上而下的研發策略。」但不諱言仍有其他難題需要解決：「包括改善較大型組織的氧氣輸送、自動去除纖維以及符合食安標準的過渡期。」