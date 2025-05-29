Applebee's粉絲開吃 這4道菜限時無限量供應

Applebee's的吃到飽優惠，回歸全美各地餐廳。(美聯社)

Applebee's的吃到飽(AYCE)優惠，回歸全美各地餐廳。這家連鎖餐廳將為食客提供牛肋排、雙脆蝦和雞柳，以及無限量的薯條。

這也是雞柳首次加入吃到飽行列，並配有八種美味醬汁，供你選擇，包括經典水牛城辣醬、蜂蜜燒烤醬和辣蜂蜜芥末醬等。

「我們的吃到飽供應的肋排、雙脆蝦和雞柳，無論是哪種組合都是最棒的，」行銷副總裁萊斯利(Reid Leslie)表示，「無論是先點肋排或雞柳，搭配兩款你最愛的醬汁，然後再來一點雙脆蝦，或是堅持自己的最愛，組合無窮無盡。」

這項熱門優惠這次將會限時提供，每個人15.99元起。

這項特別活動正值該連鎖餐廳「Lookin' Good」重塑計畫；這是個將會耗時多年的進行中計劃，旨在讓餐廳的外觀和氛圍更符合當地顧客的期望，並希望藉此擺脫長期的財務困境。

在該計劃啟動之前，Applebee's在2016年到2023年期間，共有300家分店關門，並在2024年又關閉了多達35家餐廳。

Applebee's母公司Dine Brands在2024年11月從47家加盟商中接手了30家分店，並啟動了這項計劃；Dine Brands執行長佩頓(John Peyton)確認，其中有五家分店將會成為Applebee's和「國際煎餅屋」(International House of Pancakes，簡稱 IHOP)雙品牌餐廳。

其中，有30家分店在改造後，將會重新開放加盟；整體來說，公司計劃在國內開設12到14家雙品牌餐廳。

Applebee's的員工和顧客也一直在適應Toast Go手持裝置及其廚房顯示系統；不過，儘管做出了一系列調整，該品牌2024年第四季的銷售，仍下滑了4.7%。

除了吃到飽優惠和Toast Go技術外，顧客還可以享用草莓Daq-A-Rita、蘭姆微風雞尾酒或是百加得(Bacardi)海灘派對桶；桶內有售價6元的西瓜Mana Margaritas，其中包括巨石強森 的Teremana Tequila Blanco，以及新推出的髒髒汽水噴泉。