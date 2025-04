一份27卡路里德國酸菜 有助遠離腸胃疾病

德國酸菜(sauerkraut)是由高麗菜絲與鹽經過乳酸發酵過程製成。路透

對腸道有益的食物可能就在冰箱裡。加州大學 戴維斯分校一項最新研究顯示,德國 酸菜(sauerkraut)有助保護與強化腸道屏障,這是維持整體腸道健康和遠離腸道疾病的重要防線。

研究作者、食品科學與技術教授瑪莉亞·馬爾科(Maria Marco)表示,只要食用一點德國酸菜,就能大有助益;應考慮在日常飲食中加入這些發酵食物,而不僅是當作熱狗的配菜。

估計有6至7千萬美國人患有腸躁症候群 (IBS)、潰瘍性結腸炎或克隆氏症等腸胃疾病。這些疾病不僅造成身體不適,也會擾亂日常生活,導致無法工作、計畫取消與精神不濟。

為腸胃準備刺鼻食物

有數種食物有助保持消化功能正常,最新研究顯示,德國酸菜正是其中之一;這個廣受歡迎的配菜是由高麗菜絲與鹽經過乳酸發酵過程製成。除了嗆鼻與酸味,德國酸菜還富含乳酸、胺基酸等有益代謝物及與腸道健康有關的植物性化合物。

在實驗中,研究人員將商店購買和實驗室製作的酸菜萃取物應用在實驗室的腸細胞上;他們同時測試了生的高麗菜與發酵後剩下的鹽水。結果顯示,酸菜有助維持腸細胞的完整,而生高麗菜與鹽水都無法提供相同的作用。

馬爾科說,他們在德國酸菜中發現的一些代謝物,與腸道微生物群所產生的代謝物相同;這讓他們相信,酸菜中的代謝物與良好腸道健康有關。

有趣的是,研究人員發現商店購買的酸菜與實驗室製作的沒有顯著差異。馬爾科說,兩種都具保護腸道功能。

讓腸道更健康

其他發酵食物,如泡菜、優格和昆布茶,對腸道健康也頗具效果,這歸因於它們強大的益生菌。這些微生物有助恢復腸道中有益細菌的平衡,而它們對消化、營養吸收與免疫功能不可或缺。

馬爾科指出,除了多吃纖維和新鮮蔬果外,即使只是在飲食中加入一份德國酸菜,就會發現長期下來有助對抗發炎,當消化道受到干擾時,可更有適應力。

一份酸菜僅27卡路里和零脂肪。對剛開始吃發酵食物者,專家建議從少量開始,例如一湯匙,讓消化系統有時間適應;當習慣之後,便可逐漸增加份量。一般來說,標準份量約為半杯。

