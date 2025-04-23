我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

WSJ:川普考慮大幅削減對中關稅 某些品項超過一半

一份27卡路里德國酸菜 有助遠離腸胃疾病

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國酸菜（sauerkraut）是由高麗菜絲與鹽經過乳酸發酵過程製成。路透
德國酸菜（sauerkraut）是由高麗菜絲與鹽經過乳酸發酵過程製成。路透

對腸道有益的食物可能就在冰箱裡。加州大學戴維斯分校一項最新研究顯示，德國酸菜（sauerkraut）有助保護與強化腸道屏障，這是維持整體腸道健康和遠離腸道疾病的重要防線。

研究作者、食品科學與技術教授瑪莉亞·馬爾科（Maria Marco）表示，只要食用一點德國酸菜，就能大有助益；應考慮在日常飲食中加入這些發酵食物，而不僅是當作熱狗的配菜。

估計有6至7千萬美國人患有腸躁症候群 (IBS)、潰瘍性結腸炎或克隆氏症等腸胃疾病。這些疾病不僅造成身體不適，也會擾亂日常生活，導致無法工作、計畫取消與精神不濟。

為腸胃準備刺鼻食物

有數種食物有助保持消化功能正常，最新研究顯示，德國酸菜正是其中之一；這個廣受歡迎的配菜是由高麗菜絲與鹽經過乳酸發酵過程製成。除了嗆鼻與酸味，德國酸菜還富含乳酸、胺基酸等有益代謝物及與腸道健康有關的植物性化合物。

在實驗中，研究人員將商店購買和實驗室製作的酸菜萃取物應用在實驗室的腸細胞上；他們同時測試了生的高麗菜與發酵後剩下的鹽水。結果顯示，酸菜有助維持腸細胞的完整，而生高麗菜與鹽水都無法提供相同的作用。

馬爾科說，他們在德國酸菜中發現的一些代謝物，與腸道微生物群所產生的代謝物相同；這讓他們相信，酸菜中的代謝物與良好腸道健康有關。

有趣的是，研究人員發現商店購買的酸菜與實驗室製作的沒有顯著差異。馬爾科說，兩種都具保護腸道功能。

讓腸道更健康

其他發酵食物，如泡菜、優格和昆布茶，對腸道健康也頗具效果，這歸因於它們強大的益生菌。這些微生物有助恢復腸道中有益細菌的平衡，而它們對消化、營養吸收與免疫功能不可或缺。

馬爾科指出，除了多吃纖維和新鮮蔬果外，即使只是在飲食中加入一份德國酸菜，就會發現長期下來有助對抗發炎，當消化道受到干擾時，可更有適應力。

一份酸菜僅27卡路里和零脂肪。對剛開始吃發酵食物者，專家建議從少量開始，例如一湯匙，讓消化系統有時間適應；當習慣之後，便可逐漸增加份量。一般來說，標準份量約為半杯。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

德國 加州大學

上一則

體驗豪華露營 北卡這一地點獲評全美最佳

延伸閱讀

印尼男童腹部腹脹無法排便 醫剖腹抓出3大碗蛔蟲

印尼男童腹部腹脹無法排便 醫剖腹抓出3大碗蛔蟲
情緒焦慮是大腦在放煙火 醫：多吃這類食物幫身體滅火

情緒焦慮是大腦在放煙火 醫：多吃這類食物幫身體滅火
醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖
減重有成？嘉義婦老是腹脹 檢查後連醫師都嚇到

減重有成？嘉義婦老是腹脹 檢查後連醫師都嚇到

熱門新聞

連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

2025-04-16 11:31
示意圖。Image by Daniel Reche from Pixabay

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

2025-04-18 09:12
倉儲式賣場好市多（Costco）。(路透)

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

2025-04-21 11:20
不少人搭火車喜歡吃鐵路便當。示意圖，非新聞事件圖。圖為一列和諧號動車駛離北京。(中新社)

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

2025-04-19 20:05
Image by cottonbro studio from Pexels

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

2025-04-22 09:15
烤雞，示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

康乃爾教授的烤雞食譜 曝外皮脆而不焦秘訣

2025-04-18 11:28

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」