紐約日超新開幕 他最愛甜點：生乳捲、抹茶雪糕超美味

位於紐約的日本超市開幕。（取材自小紅書@Wei）

位於紐約韓國城附近的新開日本超市「Hashi Market」近日吸引不少民眾朝聖，不僅品項豐富、空間寬敞，還有來自日本京都的抹茶品牌與人氣甜點進駐，成為週末掃貨與品嘗日系美食的新熱點。

根據華人 網友「Wei」在小紅書分享，Hashi Market新店面積明顯比翠貝卡分店更寬敞，販售商品從零食、甜品、蔬菜、肉品到生活雜貨一應俱全。此次逛店最吸睛的莫過於藤一茶抹茶冰淇淋與Beard Papa’s生乳捲，讓甜品控一試成主顧。

其中藤一茶被稱為「抹茶界標竿」，販售的抹茶軟冰淇淋口感濃郁但不過甜，深受抹茶愛好者青睞。而甜點部分，網友原想尋找人氣品牌「八天堂」，雖未果，但意外發現上回錯過的Beard Papa's香草卡士達生乳捲。該生乳捲以濕潤的海綿蛋糕包裹綿密不膩的奶香餡料，口感細緻，獲得高度好評。

除了甜品，Hashi Market的冷凍半成品也成為雙職家庭的實用選擇。章魚燒還原度高、牛丼份量足、地瓜麻糬包外皮Q彈、內餡香甜，皆受到好評。而飲品部分，經典日本品牌UCC推出的罐裝拿鐵成為兩人冰箱常備款，不僅方便快速，包裝設計也可當作裝飾收藏。

此外，店內還設有多樣化的日系文具與三麗鷗週邊，包括他為女兒購入的手工水鑽版「酷洛米筆盒」，兼具實用與美觀，自用或送禮皆宜。

從日常食品到甜點飲品與生活小物，Hashi Market打造一站式購物空間，也讓紐約的日系超市市場增添一股全新熱度。對於熱愛日系文化與美食的消費者來說，這間新開超市無疑是週末閒逛與發掘驚喜的理想去處。

其他網友紛紛留言「產品很齊全」、「哇我好想吃吃看那個地瓜包說！抹茶冰淇淋看起來好濃啊」、「今天做錯站看到了想著進去逛來著，擔心喜茶關門就先走了」、「太多好吃的」。

▼觀看影片可點選「紐約新開日超@小紅書」