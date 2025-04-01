煎出酥脆培根 多數人都忽略一步驟

培根。Image by Jörg Husemann from Pixabay

培根是許多西式料理中不可或缺的食材，也是讓漢堡美味加分的功臣，但經營烹飪網站的部落客麥肯納·普爾達（McKenna Pulda）表示，有個重要的步驟是多數人在準備煎出香脆培根時，都會草率略過的。

普爾達說，有太多人從冰箱裡拿出培根就直接烹調。她指出，由於培根的白色脂肪比瘦肉熟得快，如果從冷藏溫度（約華氏37度）加熱，很可能會造成邊緣燒焦、中間未熟的情況；為了避免這種悲劇發生，在煎培根前先將其靜置室溫下約15分鐘。

這樣一來，當將培根放入鍋中時，油脂會適當地融化與分離，肉也不致捲曲，口感也會更酥脆。

普爾達表示，煎培根這類燻肉的最佳方式是使用鑄鐵平底鍋，它能均勻傳熱，不致讓食物燒焦，可煎出完美的培根。

雖然近年來氣炸鍋很受歡迎，但一位營養師近日呼籲在使用氣炸鍋煎培根前要三思。

相較於油炸或油煎，氣炸鍋被認為是更健康的烹調方式；不過，哥斯大黎加營養師布蘭達·沛拉塔（Brenda Peralta）建議，不要使用氣炸鍋來煎培根。她說，培根是高脂肪食物，用氣炸鍋烹調時，油脂會滴落，造成冒煙或潑濺；常見的是濺到電器的加熱零件上，產生煙霧，並帶有刺鼻氣味。

這不但讓培根無法均勻烹煮，有食物中毒風險；同時，產生過多煙霧也會為廚房帶來異味。

除了油脂外，用氣炸鍋烹煮培根，大小也是另個問題。沛拉塔說，細長的培根很難從氣炸鍋中取出，因為很容易就散開，「想要翻面或取出而不弄斷是很困難的」。