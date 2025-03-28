曼哈頓必吃烘焙店 她吃一口「可頌、法棍」秒被征服

網友分享紐約曼哈頓烘焙店L'Appartement 4F。（取材自小紅書@由希）

紐約必訪！在美華人分享曼哈頓 的烘焙店「L'Appartement 4F」，她大讚「值得專程搭飛機來吃」，不僅麵包店的裝潢風格可愛夢幻，店內多款招牌可頌與法棍也都相當美味。

一名網友在小紅書 發文表示，她是在西村（West Village）偶然路過這間L'Appartement 4F，瞬間被「奶白奶白」的裝潢與蝴蝶結裝飾吸引，直呼「我的少女心被喚醒」。在試吃幾款熱門可頌後，她更表示，如果回國，這家麵包店將會是她最想念的紐約美食之一。

分享中提到的幾款招牌包括「開心果玫瑰可頌」、「蔓越莓杏仁可頌」、「巧克力杏仁可頌」，均被形容為「熱量爆表但值得一試」。不同於傳統可頌，這家店的產品外型偏扁，酥脆掉渣，內餡濃郁、黃油香氣十足，讓網友直呼「一口就被征服」。

此外，該網友也推薦了「法棍」，尤其是黑色版本，在地鐵中還飄香四溢。她提醒其他顧客，法棍最好當天食用，才能品嘗外脆內韌、搭配各式種子香氣的完美口感。

L'Appartement 4F目前在布碌崙(布魯克林)與曼哈頓均有分店，其中曼哈頓的地址為：119 W 10th St, New York, NY 10011。該店因品質優異與風格獨特，吸引眾多民眾朝聖，成為紐約市 近年最火紅的麵包名店之一。

其他人則留言「這家好吃！我們全家，連人帶狗都愛吃」、「我每次經過那裡都會看見大排長龍」、「要去試試」。