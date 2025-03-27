上高檔餐廳不出錯 禮儀達人建議做到這4點
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大多數人平常吃慣了平價餐飲，偶爾上高檔餐廳吃豪華大餐可能會不小心在應對進退、進餐舉止、或者穿著方面出錯，為了避免不必要的困擾和尷尬局面，禮儀達人建議事先做好準備。
媒體商業內幕(Business Insider) 邀請生活方式和禮儀專家斯旺(Elaine Swann)提供專業意見，她列出人們在高檔餐廳最容易出現、並且應該盡量避免的錯誤，並提出以下4個建議。
第一點：與服務生融洽互動
到高檔餐廳用餐，通常都會接受高水準服務，因此，斯旺說，與服務生建立融洽關係非常重要；她曾聽人說「不要與服務人員互動」，她認為那是錯誤的。相對的，應該與員工進行有效的溝通、知道他們的名字。
如果想要提出具體要求或對菜單提問時，斯旺建議，可叫出服務員名字，有助於營造愉快用餐體驗。
第二點：穿著合宜
斯旺說，穿著不合適是另一常見錯誤。
有些人住在著裝較隨意、可以接受短褲的地區，但到了高檔餐廳，這樣的裝扮恐怕不能被接受。為避免穿著不合宜、造成失禮，斯旺建議事先了解服裝要求，以確保穿著得體。
為了解穿著要求，斯旺建議查看網站或者提前打電話，她並鼓勵人們上網查看照片，各家餐廳的社群媒體頁面可讓人們輕易了解合宜服裝大概是什麼樣子，也可查看餐廳的「主題標籤」(hashtags)，了解到店裡用餐的人大致穿什麼。
第三點：依預訂時間準時到達
斯旺說，客人常犯的另一錯誤就是趕時髦的遲到；準時到達有助於確保餐飲服務按計劃進行。一般來說，高檔餐廳是以同一群顧客人人同一時間準時到達為基礎展開服務，任何人遲到都可能妨礙服務流程。
斯旺提醒，尊重他人的時間很重要，遲到是很不尊重的行為。
第四點：別忘了給小費
斯旺說，在美國，無論到哪一家餐廳用餐，高檔餐廳或者一般的的家庭式餐廳，都應該留下小費。
斯旺補充，普通餐廳標準小費是帳單金額的20%，高檔餐廳的小費則是「至少」達到20%。
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