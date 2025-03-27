上高檔餐廳不出錯 禮儀達人建議做到這4點

示意圖。Image by Nenad Maric from Pixabay

大多數人平常吃慣了平價餐飲，偶爾上高檔餐廳吃豪華大餐可能會不小心在應對進退、進餐舉止、或者穿著方面出錯，為了避免不必要的困擾和尷尬局面，禮儀達人建議事先做好準備。

媒體商業內幕(Business Insider) 邀請生活方式和禮儀專家斯旺(Elaine Swann)提供專業意見，她列出人們在高檔餐廳最容易出現、並且應該盡量避免的錯誤，並提出以下4個建議。

第一點：與服務生融洽互動

到高檔餐廳用餐，通常都會接受高水準服務，因此，斯旺說，與服務生建立融洽關係非常重要；她曾聽人說「不要與服務人員互動」，她認為那是錯誤的。相對的，應該與員工進行有效的溝通、知道他們的名字。

如果想要提出具體要求或對菜單提問時，斯旺建議，可叫出服務員名字，有助於營造愉快用餐體驗。

第二點：穿著合宜

斯旺說，穿著不合適是另一常見錯誤。

有些人住在著裝較隨意、可以接受短褲的地區，但到了高檔餐廳，這樣的裝扮恐怕不能被接受。為避免穿著不合宜、造成失禮，斯旺建議事先了解服裝要求，以確保穿著得體。

為了解穿著要求，斯旺建議查看網站或者提前打電話，她並鼓勵人們上網查看照片，各家餐廳的社群媒體 頁面可讓人們輕易了解合宜服裝大概是什麼樣子，也可查看餐廳的「主題標籤」(hashtags)，了解到店裡用餐的人大致穿什麼。

第三點：依預訂時間準時到達

斯旺說，客人常犯的另一錯誤就是趕時髦的遲到；準時到達有助於確保餐飲服務按計劃進行。一般來說，高檔餐廳是以同一群顧客人人同一時間準時到達為基礎展開服務，任何人遲到都可能妨礙服務流程。

斯旺提醒，尊重他人的時間很重要，遲到是很不尊重的行為。

斯旺說，在美國，無論到哪一家餐廳用餐，高檔餐廳或者一般的的家庭式餐廳，都應該留下小費。

斯旺補充，普通餐廳標準小費是帳單金額的20%，高檔餐廳的小費則是「至少」達到20%。