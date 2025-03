對晚餐有畫龍點睛之效 專業廚師愛這4種調味品

杜克美乃滋(Duke's Mayonnaise)。圖取自Amazon.com

專業廚師推薦,包括杜克美乃滋(Duke's Mayonnaise)與李錦記蠔油在內等4款調味料是料理晚餐時,「畫龍點睛」的最佳配角,可讓食物味道更上一層樓。

據雅虎(Yahoo)報導,Home & Garden雜誌編輯傑西卡·多德爾-費德(Jessica Dodell-Feder)表示,廚師跟其他人一樣,有時只想快速幫家人準備好晚餐,不想搞得太複雜,而且很多專業廚師都很喜歡使用現成調味料。以下就是4款深受廚師歡迎的調味料。

首先是杜克美乃滋。德州 奧斯汀「Eberly」餐廳主廚吉爾布雷斯(Connor Gilbreath)會將杜克美乃滋與辣醬混合、沾著雞柳吃,甚至烤起司三明治時,不用奶油而改抹這款美乃滋。至於亞特蘭大「Kinship Butcher & Sundry」主廚穆迪(Myles Moody)更是這款美乃滋的鐵粉,「杜克美乃滋酸味與鹹味都到位,即使最厚重的三明治也能完美搭配,質地也剛好適合早餐三明治裡的蔬菜。」

另外,北卡羅來納州 名廚兼烹飪書作家凱蒂·巴頓(Katie Button)也說,「這絕對是市面上最好吃的美乃滋。我喜歡用它加入新鮮蒔蘿與檸檬汁,稍微加點水稀釋後淋在烤馬鈴薯上。」

第二則是英格霍夫辣味黃芥末醬(Inglehoffer Spicy Brown Mustard)。愛吃芥末的人,一定要試試這款芥末醬。Laurent Tourondel Hospitality餐飲集團主廚圖宏德(Laurent Tourondel)說,「英格霍夫辣味黃芥末醬具備濃郁且帶勁的香辣滋味,能完美搭配各種食材,不會搶去食材的風頭,但又能提供恰到好處的辣味。」

第三款是李錦記舊庄特級蠔油。紐約市Phillippe餐廳主廚周菲利浦(Philippe Chow)認為李錦記蠔油的品質與穩定度,已成為他廚房中不可或缺的調味料,「這款蠔油的鮮味非常出色,能幫助簡單或精緻的料理提高味道與層次感。」他經常在芥蘭炒牛肉與各種炒青菜料理時會加入這款蠔油。

第四是Cento鯷魚膏(Cento Anchovy Paste)。巴頓說,就算不是鯷魚的愛好者,這款鯷魚膏也值得放在冰箱備用。「我會在湯品、醬料和油醋醬裡加入鯷魚膏,不是要讓這些料理吃起來像鯷魚,而是讓鮮味更突出,增添料理的味道與層次感,」她說。

巴頓本人並沒有特別偏好的品牌,但多德爾-費德推薦義大利 品牌Cento的鯷魚膏,這款商品在亞馬遜(Amazon)獲得超過1000則五星評價。 李錦記舊庄特級蠔油。圖取自Amazon.com

