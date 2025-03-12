紐約市這家隱密餐廳 貝克漢是熟客、曾因吉兒拜登封街

示意圖。Image by Nenad Maric from Pixabay

紐約市 不乏名流匯集的餐廳，而位於西村、歷史悠久兩層樓連棟住宅內的「金天鵝」(Golden Swan)，更是他們喜歡在隱密角落品嚐美食、交談的夢幻逸選。

餐廳老闆馬修·安巴賽克（Matthew Abramcyk）談到這裡的氛圍時表示，這活脫是伍迪艾倫 (Woody Allen) 電影中的紐約；從顧客的對話，甚至裝潢、菜單、服務人員，都流露一股微妙的紐約風格。

「金天鵝」最早在19 世紀初建於格林威治村，是藝術家與黑幫常光顧的地方。2023年，在因興建地鐵站 而被拆除數十年後，安巴賽克在停業的咖啡館Spotted Pig所在的大樓重新開設這家歷史悠久的餐廳。

重新打造的餐廳低層為酒館風格的空間，命名為華萊士（Wallace），是名模克莉史汀森（Christensen）與克勞蒂亞·雪佛（Claudia Schiffer）、辛蒂·克勞馥（Cindy Crawford）、凱亞·葛柏（Kaia Gerber）等人共度雞尾酒之夜的場所。

時尚的漆黑木質吧台，在綠色磚牆的映照下，充滿了「大亨小傳」時代的魅力，同時也散發著老派經典氣息。

從吧台區延伸的空間設有簾幕，可供貴客在無人窺視下享用美味餐點。在天鵝絨帷幕後，英國歌手山姆·史密斯（Sam Smith）安靜地用餐，影星布萊德利·庫柏（Bradley Cooper）點了幾杯調酒，裘德洛（Jude Law）則與傑森貝特曼共度了男士之夜。

用餐空間旁有扇不起眼的門，是名人用來阻擋粉絲和狗仔的秘密出入口，門上貼著「禁止訪客進入」標誌；從這裡通往一條髒污的走廊，走廊樓梯可通往餐廳，以及側街的安全通道。庫柏與傑克·葛倫霍（Jake Gyllenhaal）都是利用此門出入的名流。

安巴賽克稱，他們擁有最舒適的用餐環境，燈光、顏色和氣氛讓人有如置身於光彩奪目的雪球中。他說，之所以取名「金天鵝」，是因日落時分可從這裡欣賞哈德遜河面上灑下的金色光線，「這是世界上最美的用餐體驗之一」。

雖然每張燭光餐桌都提供了一個舒適又時尚的用餐處所，但76號桌最為搶手，專門保留給餐廳的貴賓級顧客。女星娜歐蜜·華茲（Naomi Watts）、瑞絲·薇斯朋（Reese Witherspoon）、珍妮佛·勞倫斯（Jennifer Lawrence）、葛倫·克蘿絲（Glenn Close）與梅格·萊恩（Meg Ryan）都曾在此用餐，並沈醉於行政主廚道格·布瑞克斯頓（Doug Brixton）的高超廚藝。

前第一夫人吉兒·拜登 （Jill Biden）也是該餐廳的菁英顧客之一，她曾與孫女芬尼根（Finnegan）一起在此用餐。餐廳總經理馬奎斯·詹姆士（Marquis James）回憶說，一群特勤人員下車，封鎖了整個街區，吉兒·拜登從前門走入，每個客人都得經過安全檢查。

球星大衛·貝克漢 (David Beckham) 和妻子維多莉亞 (Victoria) 在餐廳為她的服裝公司舉辦派對時，也將這裡當作休憩之地；當狗仔隊擠在街上準備拍攝他們離去時，是詹姆士護送他們從後門離去，並開車送他們回家。