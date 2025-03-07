小費只要3%好佛？一看帳單「隱藏版操作」他直呼坑人

到美國餐廳用餐必須給小費。（取材自pexels.com@Pixabay）

美國近年來小費 水漲船高，許多餐館小費額度都從20%起跳，吃個飯心驚驚。有華人網友近日赴美旅遊，結帳時發現小費選項為3%、5%、7%，本來還以為是家佛心的餐廳，想不到仔細一看，才知道店家已自行將20%的小費加入結帳金額中，等於「主動預設」向顧客要了小費，讓他備感驚訝，直呼「過分坑人」。

美國小費文化源於服務業，已成為消費習慣的重要部分。由於許多服務行業的基層員工（如餐廳服務生、酒吧調酒師、美容師、飯店行李員等）依賴小費作為主要收入來源，顧客通常需額外支付小費以表達對服務的滿意度。在餐廳用餐時，小費通常為帳單總額的15%至20%，若服務特別出色，可給予更高比例。

一名網友在小紅書 發布一支影片，他分享近日赴美旅遊，與友人至餐廳吃飯，共點了兩份炒飯、一壺茶，總價42美金，結帳時服務員拿著刷卡機來結帳，帳單上小費的選項包括3%、5%、7%，他本來還以為是家佛心的餐廳，畢竟現在美國的小費選項通常都是18%、20%、25%，想不到仔細一看才發現，店家竟然已經自行將20%的小費加入結帳金額內，等於收了餐點金額、20%服務附加費、3%小費，最終結帳金額達到57.75美金，店家行徑讓他直呼離譜。

其他人則留言「不想給小費的人在家吃飯就好了。 但是這家操作也很奇怪了。 正常服務的情況我小費都會給到20%以上的」、「還有這種操作的嗎，我沒有遇到過」、「美國應該不給小費的人很少的吧、不給的人，在服務員眼中應該就是滿眼鄙視，據說知道這個客人不給小費的，就會直接帳單里charge了。反正飯可以不吃，小費就不好意思不給」、「如果他們沒有告知，店里菜單都沒有提示會收服務費，可以告他們的，這是違規的」。

但也有人質疑他小氣，留言「這20%就是防止吃了$42，卻只給$1.41tip的人啊」、「所以你在不知道給小費的情況下小費給了3%？」