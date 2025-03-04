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甜甜圈Krispy Kreme 經典款降價吸引精打細算顧客

編譯周靜芝 / 即時報導
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甜甜圈連鎖店Krispy Kreme。路透
甜甜圈連鎖店Krispy Kreme。路透

由於消費者普遍感到荷包縮水，知名甜甜圈品牌Krispy Kreme計畫聚焦其熱門商品「經典釉面甜甜圈」；執行長查爾斯沃斯（Josh Charlesworth）表示，這是該品牌最受喜愛的平價商品。

該連鎖店將對購買兩打或更多的顧客提供額外優惠，以相當折扣來刺激需求，並加強行銷6月6日「全國甜甜圈日」等活動。

查爾斯沃斯在上一季財報電話會議中表示，他們想為家庭與聚會時要購買一打以上甜甜圈的消費者提供更大優惠，而經典釉面甜甜圈可以做到這點。他說，這款簡單的甜甜圈，是該公司核心商品，佔銷售額的一半以上，利潤也是最高的；因此，它不僅是消費者區別Krispy Kreme與競爭對手的標誌，也是他們維持獲利成長的最佳方式。

速食產業網站QSR報導，2025年迄今，Krispy Kreme傳統零售點因寒冷天候與加州野火而步履蹣跚，消費者更加精打細算也讓業績備感壓力。不過，查爾斯沃斯表示，消費者對該品牌仍高度認同，情人節是有史以來美國零售額最高的一天，且該品牌在宣傳 Grinch聖誕特色甜甜圈系列的影片上也大獲成功。

Krispy Kreme也讓顧客更容易在任何地方買到它的甜甜圈。去年，該公司在全美的每日新鮮配送的門市（超市、餐廳、會員制賣場、加油站、便利店等）銷售額首次突破2.5億元。Krispy Kreme去年在全美擁有9644個銷售據點，比2023年的6808家和2022年的5729家均呈增長趨勢。海外也有4583家門市，去年第四季是全球門市營收首次超過1億美元。

Krispy Kreme與零售業者克羅格、沃爾瑪、好市多、大眾超市、目標百貨等主要合作夥伴及其第一家速食業者麥當勞合作，持續擴展業務。

查爾斯沃斯說，在過去幾年，隨著部署更多據點的策略，讓消費者更方便買到甜甜圈，同時帶來銷售額強勁的持續成長。

上周，該品牌開始在紐約市地區約500家麥當勞銷售甜甜圈，並將在今年底前拓展至6000家。這項計畫也擴及肯塔基州、芝加哥、俄亥俄州、印第安納州、賓州與西維州。長期目標是到2026年底，在超過1.2萬家麥當勞供應Krispy Kreme甜甜圈。

麥當勞 俄亥俄州 目標百貨

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