從不知怎麼剝到停不下 中國女孩愛上台灣這款水果：誰能拒絕？

中國遊客在台灣第一次吃到釋迦。（取材自小紅書@糯米Nomi）

釋迦 又稱番荔枝、佛頭果，是番荔枝科植物的果實，原產於中南美洲，後來引進亞洲熱帶地區，如台灣、泰國、印度等地廣泛種植。其外觀呈球狀或心形，表皮覆蓋綠色鱗片狀突起，酷似佛像的頭部，因此得名「釋迦」。一名中國旅客遊台首次接觸到釋迦，從剛開始的不知道從何下手，到後來越吃越「上頭」，連在豆漿店都要吃釋迦。有台灣人推薦「鳳梨釋迦更好吃」。

釋迦的果肉柔軟香甜，口感細膩，帶有淡淡的奶香與熱帶水果的芳香，內含黑色種子，通常直接食用或製成果汁、甜點。釋迦屬於熱帶水果，喜高溫環境，且富含維生素C、膳食纖維與多種礦物質，對健康有益，但因糖分較高，食用時需適量控制。

一名女網友在小紅書貼文表示，她到台灣旅遊首次接觸到釋迦，剛到手時還不知道怎麼剝，後來越吃越喜歡，甚至在豆漿店內大啖釋迦，她大讚「真的很好吃，停不下來」，她也解釋，一般可以一顆一顆剝下來吃，不過因為這顆太熟軟掉，只好把皮扒下來直接啃果肉，她直呼「誰會拒絕這口像是冰淇淋般的軟糯口感？」

有台灣人留言「鳳梨釋迦更好吃！」、「太熟的，用湯匙挖著吃，好幾年沒有吃了，太多籽了」、「自從小時候連蟲帶肉一起吃下去後就再也不敢吃了」、「冰在冷凍，當冰淇淋用湯匙挖起來吃」、「我都全部挖到碗裡面，用湯匙大口大口吃，超滿足」、「剝一個雞蛋大的洞，直接湯匙進去挖，方便又不髒手」、「鳳梨釋迦口感比較彈，個人比較喜歡」、「用湯匙挖著吃」。

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