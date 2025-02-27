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速食連鎖店雞肉漢堡 毫無懸念這家最貴

編譯徐薏茹／即時報導
雞肉漢堡，示意圖。Image by Mark Tolentino from Pixabay
雞肉漢堡，示意圖。Image by Mark Tolentino from Pixabay

連鎖速食店的價格愈漲愈高令人不滿，做為省錢優惠的超值菜單在通膨造成的持續損失下也成為刺激買氣的方法，但一些連鎖品牌仍堅持不降價。

Delish網站調查20家熱門連鎖店的雞肉漢堡價格，找出價格最高的幾個店家。由於全國的產品價格不一，這項分析主要集中於拉斯維加斯的餐廳。

那麼美國最貴的雞肉漢堡有哪些呢？

第6名：Arby's

Arby's菜單上所有的品項都已經漲價，兩種受歡迎的漢堡也更貴。

水牛城雞肉漢堡(Buffalo Chicken Sandwich)和雞肉培根瑞士漢堡(Chicken Bacon Swiss Sandwich)分別要價6.69元和7.19元。

第5名：Bojangles

Bojangles也有兩種昂貴的漢堡選擇，該店的招牌雞肉漢堡(Bo's Chicken Sandwich)及烤雞漢堡(Grilled Chicken Sandwich)皆為6.79元。

第4名：Nashville Hot Chicken

儘管Nashville Hot Chicken備受讚賞，但該店的兩種雞肉漢堡還是很貴。

雞肉漢堡(Chicken Sando)為6.85元，雞肉鬆餅堡(Chicken Waffle Sando)為6.95元。

第3名：Culver's

Culver's 目前販售三種雞肉漢堡，脆雞漢堡(Crispy Chicken)和辣味脆雞漢堡(Spicy Crispy Chicken)皆為7.59元，烤雞漢堡(Grilled Chicken)售價為7.69元。

第2名：Raising Cane's

Raising Cane's以其高品質的雞柳條和招牌醬汁Cane's Sauce聞名，但想要買他們家的雞肉漢堡得付7.99元。

雞肉漢堡的套餐為10.29元，套餐包括薯條、飲料。

第1名：Shake Shack

Shake Shack愈來愈受歡迎，計畫再開1500家新分店，不過根據最近的調查，該店的高價也引來最多怨言。

Shake Shack菜單相當豐富，提供兩種雞肉漢堡，Shack雞肉漢堡(Chicken Shack)售價8.99元，酪梨培根雞肉漢堡售價高達10.99元。

Shake Shack 酪梨

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