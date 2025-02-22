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網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

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網友分享好市多網紅可頌吐司。（取材自小紅書@Sissi）
網友分享好市多網紅可頌吐司。（取材自小紅書@Sissi）

近日一款話題度極高的「可頌吐司」（Croissant Toast）出現在美國連鎖倉儲超市好市多(Costco)，引發網友熱烈討論。這款可頌吐司來自知名品牌La Boulangerie，標榜超級酥脆（Super Flaky）、使用真正奶油（Real Butter），口感介於可頌與吐司之間，既鬆軟又富有層次，受到許多麵包愛好者的喜愛。

有網友在社群平台小紅書分享，這款可頌吐司在Costco的售價比Whole Foods更為划算，2包裝售價為8.59美元，吸引不少消費者前往搶購。從圖片中可以看到，吐司本身帶有明顯的千層紋理，厚切設計使其更加蓬鬆有彈性。

該網友建議，這款可頌吐司直接食用口感一般，但經過加熱後風味驚人。他分享自己的烹調方式：「我用楓糖黃油把兩面煎到金黃，超級好吃！外皮酥脆，裡面鬆軟有彈性，簡直像是在吃麵包版的蝴蝶酥！」更有網友形容，這款吐司加熱後香氣四溢，搭配果醬或蜂蜜更是絕配。

其他人紛紛留言「這麼便宜？」、「這太好吃了」、「直接烤一下就很香」、「每次去wholefood都會拿兩包」。Costco近年來頻頻推出高CP值的烘焙商品，這款可頌吐司的上市無疑再度掀起搶購熱潮。喜愛可頌或想嚐鮮的消費者，不妨趁著補貨時機入手，感受這款酥脆又鬆軟的美味吐司。

Costco 好市多 小紅書

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