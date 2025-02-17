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麥當勞這款冰炫風回歸 粉絲：等不及了

編譯莊瑞萌／即時報導
麥當勞(McDonald's)宣布再度推出限時版的三葉草奶昔冰炫風口味，將供應至3月23日為止，粉絲表示已經等不及要親自嚐一口。美聯社
麥當勞(McDonald's)宣布再度推出限時版的三葉草奶昔冰炫風口味，將供應至3月23日為止，粉絲表示已經等不及要親自嚐一口。美聯社

麥當勞(McDonald's)宣布再度推出限時版的三葉草奶昔冰炫風口味，將供應至3月23日為止，粉絲表示已經等不及要親自嚐一口。

每日郵報(Daily Mail)報導，麥當勞為了慶祝聖派翠克節(St Patrick's Day)已經於2月10日讓2020年上市的經典薄荷口味奧利奧餅乾三葉草奶昔(Oreo Shamrock Shake McFlurry)冰炫風重出江湖。這款季節限定冰炫風以鮮明的綠色著稱，由香草霜淇淋搭配三葉草薄荷糖漿製成，再拌入奧利奧餅乾碎片。麥當勞表示，「一年一次的三葉草口味季節已經到來」，並且強調這款冰炫風「絕對能滿足每個人的愛吃甜食的慾望。」

麥當勞這次也再次推出1970年上市的三葉草奶昔。三葉草奶昔也是用香草霜淇淋加上薄荷糖漿製成，最上面則擠上鮮奶油。

據報導，康乃狄克州一位麥當勞餐廳老闆盧森(Hal Rosen)在1960年代末為了慶祝聖派翠克節而製作出了這款甜點。麥當勞將從銷售的每杯三葉草奶昔中撥出25分捐給麥當勞叔叔之家慈善基金(RMHC)，目標是為有需要的家庭籌集5萬元，以便提供更多的住宿天數。

奧利奧餅乾三葉草冰炫風分小杯與一般尺寸，售價約在4元左右(視各分店而定)，當時麥當勞為了慶祝三葉草奶昔推出50周年，在2020年2月首度推出這款口味的冰炫風。

過去幾年，粉絲對這款冰炫風相當捧場，甚至會大排長龍就為了購買，今年粉絲則在社群媒體上紛紛表達對於回歸的期待。例如有網友在X上寫道，「奧利奧餅乾三葉草冰炫風真的超讚，」另一位網友則說，「我已經等不及了。」

為了解決銷售下滑的問題，麥當勞也宣布將讓另一款深受粉絲喜愛的經典餐點回歸。該公司期盼透過懷舊風，再度推出點心捲(Snack Wrap)以及推出全新的雞柳餐，來抓住市場對雞肉不斷增加的需求。這道麥當勞在2016年停止販售點心捲，是在墨西哥捲餅搭配酥脆雞肉、起司和醬料，多年來一直也是粉絲的最愛。

麥當勞 McDonald's 墨西哥

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