外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

一名網友點外送結果收到店員紙條建議他給外送員一星差評，因為外送員在餐點準備好後還坐在店內吃午餐。Uber Eats示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

一名網友分享自己點Uber Eats外送的特殊經驗，他有一次收到的外送餐點中夾了一張餐廳店員的紙條，建議他給外送員一顆星評價，因為外送員在客人的餐點已經準備好的情況下竟繼續坐在店內吃午餐，店員怕客人收到冷掉的餐點只好重做一份。網友的經驗曝光後引發多位網友回應，許多人大讚店員有良心，也認為這樣的外送員真的要給一星評價。

紐約郵報（New York Post）報導，網友「River1stick」在RedditUberEATS /comments/1iikt6y/thoughts/" target="_blank">貼文，貼出一張他收到他點外送的餐廳店員給他的紙條，上面寫「你的外送員在餐點準備好可以離開餐廳時還在我們店裡吃午餐，我已重新做一份，維持餐點新鮮；給外送員一顆星」。

照片引發廣大網友怒火，有人說可以理解人都會有肚子餓的時候，但不該在餓的時候接單，或是在接單的同時也點自己的餐；另一人說外送員可以安排自己的時間，不明白為什麼那位外送員不先把單送完後，再用半小時悠閒地吃自己的午餐，吃完可以再接單。

也有網友稱讚那位餐廳店員，說店員沒有義務多花時間、成本和人力重新做一份餐點，但他們為了讓客人吃到更好吃的餐點還是重做，外送員應得一星，而那間餐廳應該得五星好評和小費。

也有人分享自己類似的外送經驗，有網友說遇過有份速食店的外送訂單是兩個漢堡和一份洋蔥圈，當時店裡不忙，餐點很快就準備好了，結果外送員在店裡多坐了25分鐘才去送餐。

還有網友說，有一次聖誕節上班，同事叫了麥當勞外送請所有當天上班的人吃，餐點做好後他們看著外送員取餐後經過他們辦公室然後騎到一個點停下，他們覺得那是外送員的家，外送員就這樣帶著他們的食物在那個點停留了一小時，他們最後受不了取消外送，改訂Deliveroo，不到10分鐘就送到了。

另一人說，他有一次點外送，外送員帶著餐點騎到騎車距離五分鐘的點，過了一小時都沒離開，網友向客服求救，客服聯繫外送員也未果，網友只好取消全部重點，可惜的是他無法對司機留負評。