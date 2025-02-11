不讓好市多專美 沃爾瑪引進專門店賣熱狗、BBQ

零售巨頭沃爾瑪決定不讓好市多專美於前，宣布與Crave合作在特定地點供應熱狗，顯示沃爾瑪欲擴大美食街引進商家、吸引顧客的決心。美聯社

採買商品只是好市多 (Costco)之旅的其中一環，對許多人來說到熟食部大啖實惠熱狗才是不可或缺的購物體驗。另一零售巨頭沃爾瑪 決定不讓好市多專美於前，宣布與Crave合作在特定地點供應熱狗，顯示沃爾瑪欲擴大美食街引進商家、吸引顧客的決心。

美食網站「EatThis, NotThat！」報導，「Crave熱狗 & 烤肉」(Crave Hot Dogs & Barbeque)是來自德州 、2018年成立的家族連鎖餐廳，擁有自己的實體店和餐車。該公司的新聞稿寫道：「Crave以其100%純牛肉製特色熱狗、各種燒烤餐點而聞名，提供多樣化的菜單選擇，如芝加哥熱狗、牛胸肉起司通心粉(Mac N Brisket Bowls)、肋排等等。最近我們與沃爾瑪簽訂的合約標誌著Crave進入了重要的擴張階段，俄亥俄州、佛州、肯塔基州的新店已經在籌備中，紐約、喬治亞州、德州也將於今年年底開業。這些新店將使全國範圍更容易買到Crave產品。」

Crave將在特定門市內的新快餐攤位提供每日早餐、午餐和晚餐。Crave執行長兼聯合創始人林奇歐內(Samantha Rincione)表示很高興與沃爾瑪合作擴大業務，「這項新業務使我們能夠提供快速美味的餐飲，我們很高興看到它如何積極影響社區…我們計畫到明年擴展到100多個攤位。」最近一家開設Crave攤位的沃爾瑪是2024年9月，在佛州新士麥那(New Smyrna)沃爾瑪超級購物中心。

沃爾瑪的策略是與多家品牌合作，提供多樣且餐廳品質的選擇。像是連鎖餐廳「Mr. Gatti's Pizza」將在德州、路易斯安納州、俄克拉荷馬州、肯塔基州的沃爾瑪門市開設12個站點，其執行長菲利浦斯(Jim Phillips)表示與沃爾瑪合作將加速擴張新領域、加強社區認同。沃爾瑪的顧客還可以在一些門市找到椒鹽捲餅店「Wetzel's Pretzels」，或是「Uncle Sharkii Poke Bar」的夏威夷蓋飯(poke bowl)。