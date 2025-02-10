紐約用餐他被小費嚇到 網建議一公式快速換算「不用掙扎」

在美國用餐支付小費是當地文化。餐廳示意圖，非新聞事件相關。（取材自pexels.com@Toni Canaj）

美國小費 文化盛行，近年來小費金額越來越高，已逐漸讓外食族難以負荷，近日有華人網友在紐約的餐廳用餐，原以為20%的小費額度是中間選項，想不到20%已是最低的小費選擇，讓他相當驚訝。其他當地人建議，不需採用餐廳建議，可直接以「稅率乘以二」為小費額度。

一名網友在小紅書貼文表示，他近日在紐約的LV餐廳用餐，他吃飯時尋思著味道不錯，打算給出20%的小費，本以為20%是小費額度的中間值選擇，想不到結帳發現20%是最低的選擇，讓他嚇壞直呼「你們紐約的小費已經這麼高了嗎？」

依網友貼出的收據圖片顯示，他在位於紐約 57 街的路易威登LV餐廳用餐，餐點價格為133元，稅金11.81元，總計144.81元，建議小費額度為20%、22%、25%不等。他也補充說道「話說LV在紐約的餐廳味道還是不錯的，一個人或兩個人的話當天也是有可能訂到當天的座位的，工作日早點去碰碰運氣就好啦」。

其他人留言建議「在紐約，你可以那稅乘以二，差不多就是15%了。一般這個%給小費就好了」、「別理他標多少我都是稅乘以二」、「現在大部分地方還是18%」、「昨天看到一個建議小費10%」、「曼哈頓 差不多都這樣，這個還是紙質的，要是iPad伸到你面前你壓根沒有考慮的時間，最低就是20%了」、「如果你想付30%，那麼你也可以給15%這又不犯罪，那個數字只是建議而已，沒有人可以強迫接受。25年前就有這樣的了」。

美國小費文化根深蒂固，特別是在餐廳、咖啡廳、酒吧、計程車、飯店服務等場合。一般而言，顧客在餐廳用餐時，通常需要支付帳單金額的 15% 至 20% 作為小費，若服務特別優秀可給 25% 或以上，但若服務不佳，通常也至少給 10%。在酒吧，每杯酒通常給 $1 至 $2 小費；計程車司機和飯店行李員一般給 15% 至 20% 或 每件行李 $1 至 $5。

小費是許多服務業員工收入的重要來源，因為美國聯邦法規定，部分行業的最低工資遠低於標準工資，因此小費成為彌補收入的關鍵。這種文化雖然有爭議，但仍是當地消費習慣的一部分。