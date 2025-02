聖派翠克節將至 麥當勞三葉草奶昔將應景回歸

聖派翠克節將至,麥當勞宣布三葉草奶昔將回歸。麥當勞示意圖,和本新聞無關。(取材自unsplash.com@Boshoku)

聖派翠克節(St Patrick's Day)將至,粉絲引頸期盼的麥當勞 「三葉草奶昔」即將回歸,加入奧利奧餅乾的薄荷冰炫風也會一起回到菜單上,讓網友說等不及看到兩款商品上架了,而麥當勞也宣布收益將投入麥當勞叔叔之家慈善基金會,幫助更多家庭。

Eat This Not That報導,麥當勞的三葉草奶昔每年在聖派翠克節前回歸,這款淺綠色的薄荷奶昔在配戴三葉草、穿戴綠色服飾的聖派翠克節時相當應景,已經推出將近60年仍受到粉絲喜愛。

除了奶昔,一起回歸的還有加入奧利奧餅乾的薄荷冰炫風。根據官網,這款冰炫風是綿密的香草霜淇淋加入經典的三葉草奶昔糖漿及奧利奧餅乾,三者完美結合。

The McDonald's Shamrock Shake and Oreo Shamrock McFlurry are back Feb 10th pic.twitter.com/u7XOxNQixx — Dexerto (@Dexerto) 2025年2月4日

麥當勞官網指出,一份中杯的三葉草奶昔熱量為540大卡,三葉草冰炫風則是460大卡;至3月23日為止,麥當勞每賣出一杯三葉草奶昔,就會捐贈25分至麥當勞叔叔慈善之家基金會。

另外,麥當勞當年為三葉草奶昔訂製的搭配角色奥格里梅西叔叔(Uncle O'Grimacey)這次也將再度一起回歸。奥格里梅西是麥當勞奶昔大哥(Grimace)的愛爾蘭叔叔,1975年首次登場。

麥當勞表示,收益將投入麥當勞叔叔之家慈善基金會,因為家庭是麥當勞的核心價值,他們也每天都在實踐這個理念,員工和顧客及奥格里梅西將一起努力,協助那些因故無法在家生活的家庭在外時能更舒適自在。