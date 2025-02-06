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洗葡萄清水最好 皮上的白粉要沖掉嗎？

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專家說葡萄皮上的白粉是天然果粉，不須完全清洗乾淨。（取材自unsplash.com@Andrey Haimin）
專家說葡萄皮上的白粉是天然果粉，不須完全清洗乾淨。（取材自unsplash.com@Andrey Haimin）

葡萄是很多人愛吃的水果，如何清洗也是一門學問。專家表示，洗葡萄只需要清水即可，若比較不放心可以用小蘇打，絕對不要吃沒洗過的葡萄，也不建議使用清潔劑，因為葡萄是多孔的，洗潔劑容易滲透到果肉。

Takeout報導，葡萄可以直接吃，可以煮成醬，風乾了變成葡萄乾，是大人小孩都愛的點心，但吃葡萄時要記住，千萬不要在購買時就吃還沒洗的葡萄。

報導建議，清洗葡萄的最佳方式就是流動的冷水，先把葡萄泡在碗中，輕輕地擦洗每顆葡萄後再用流動的水清洗一次即可，也可以直接用流動的水沖，省去浸泡的步驟。

若擔心清水沖不乾淨，可以在浸泡的步驟加入小蘇打粉，小蘇打粉和水的比例約為一茶匙的小蘇打粉配兩杯水，浸泡15分鐘後再用水沖洗。

有些葡萄皮上會有白色的粉，那是葡萄天然產生的果粉（bloom），是保護葡萄水分不會流失、害蟲不會入侵的酵母外衣，食用對人體無害，不需要拚盡全力把每顆葡萄的果粉都洗掉，也建議不要使用洗潔劑清洗，因為葡萄多孔，會吸收任何表皮上的物質。

專家也建議不要太早洗葡萄，因為葡萄存放時，過多的水分都會讓葡萄容易腐壞，太早洗最後得到的是一包爛掉的果肉和四溢的果汁，所以要吃之前再洗就好。

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