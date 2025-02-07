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超車麥當勞 芝加哥連鎖速食店Portillo's獲選「最超值」

編譯尤寶琪／即時報導
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牛肉三明治，示意圖。Image by Monica Abner from Pixabay
牛肉三明治，示意圖。Image by Monica Abner from Pixabay

根據最新調查，最物超所值服務的頭銜，落在總部位於芝加哥的快餐連鎖店Portillo's身上，擊敗麥當勞、Shake Shack和Chipotle等知名品牌。

根據「紐約郵報」(New York Post)報導，全球投資銀行和資產管理公司William Blair，在自家根據食客獲得的品質和服務價值所進行的調查中，將Portillo's名列第一。

Portillo's以其芝加哥風味熱狗和義大利牛肉三明治而聞名，在全國擁有約90家分店。儘管其餐廳數量相對較少，但它還是在排名中輕鬆擊敗了星巴克等大型連鎖店，為它的超值服務贏得3.575分，滿分為5分。

連鎖餐廳的高層表示，他們從沒推出過「特價」優惠來行銷，就成功登上了榜首。

Portillo's執行長奧山魯(Michael Osanloo)1月在ICR年度會議上表示，「Portillo's不玩折扣這把戲。」

「我們靠著，為我們令人垂涎的食物和豐富的份量，提供日常優惠價格來競爭，我們知道這種方法將會讓我們在中長期受益，」奧山魯說。

與其和其他速食巨頭，展開價值戰，Portillo's選擇將重點放在自助點餐機Kiosk、小商店和得來速等服務。

Portillo's還透過提供像是會員卡等服務來取得成功；健康飲食網站Eat This, Not That!則將Portillo's會員卡形容得更像是一款智慧型手機數位錢包。

Portillo's資訊與數位轉型長科雷亞(Keith Correia)告訴at This, Not That!：「(食客)知道它在哪裡，知道如何取得。」

科雷亞說：「很多客戶使用的其他會員卡APP，你得去應用程式商店，去進行下載，當你走進一家你喜歡的地方時，得先把應對的APP先找出來，這有其實有點麻煩。」

「會員卡就在他們的錢包裡，他們知道要去哪裡找，且可以快速取得；對我們來說，好處則是可以直接向他們發送訊息，讓他們輕鬆與我們進行交易並享受會員福利。」科雷亞補充道。

「因此，當他們來我們店裡時，他們取得徽章，我們就會與他們聯繫，提供特別優惠。」科雷亞說，公司同時利用數據選擇推動其產品的時機和相關性，藉此來吸引客戶。

Portillo's目前正野心勃勃的專注於美國市場的擴張計劃，最新一家分店是在2024年12月位於德州葡萄藤(Grapevine)開張的分店，並計劃要將分店擴展到科羅拉多州、內華達州和喬治亞州。

芝加哥 義大利 星巴克

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