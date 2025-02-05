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他在溫蒂漢堡點隱藏版「爆汁9片肉」：巨好吃但不敢再點

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芝加哥吃播網紅@JoeOhEats介紹溫蒂漢堡的隱藏版漢堡。(翻攝TikTok @JoeOhEats)
芝加哥吃播網紅@JoeOhEats介紹溫蒂漢堡的隱藏版漢堡。(翻攝TikTok @JoeOhEats)

溫蒂漢堡有一項隱藏版菜單的品項在肉食愛好者中流傳，這個名為「暴龍」的牛肉堡有多達9片漢堡肉，有些人嘴巴張到最大也無法一口咬下，而這漢堡不是想吃就能吃到，只有部分分店供應，一個售價最高達30元，有些分店的暴龍漢堡甚至包了12片肉片。

紐約郵報（New York Post）報導，在TikTok上有120萬人追蹤的芝加哥吃播網紅@JoeOhEats曾拍影片分享他吃暴龍漢堡的過程。

@joeoheats

@Wendy’s Very Meaty. Very Demure T. Rex 9 patties Burger 🍔 🐄 from their Secret Menu~ #wendys #burger #secretmenu #trexburger #fastfoodhacks #verydemure #fyp #foryoupage #fypシ゚viral #mukbang #asmr #mukbangeatingshow #eatingshow #eatingasmr #asmreating #eatingsounds #asmrfood #messyeating #bigbites

♬ original sound - JoeOhEats

報導指出，暴龍漢堡除了9片牛肉外，還有很多片起司、生菜、洋蔥、番茄、酸黃瓜、番茄醬及美乃滋，一個的熱量約3千卡路里，價錢隨著分店的地點而有不同，落在22至30元之間。

暴龍漢堡起初沒有對外販售，2013年有位顧客把這當作玩笑點了之後，溫蒂漢堡才開始對外販售，販賣後在網路上引起轟動，加拿大的一間分店把這品項當作正式的新商品，後來又因為擔心食用這麼多肉的漢堡有營養上的風險，溫蒂又將它從菜單上移除，不過想吃的人還是可以在美國和加拿大的部分分店吃到。

加州的網紅安東尼（Anthony Villegas）最近到他家附近的溫蒂漢堡點了暴龍漢堡。他分享吃的過程的影片，他說暴龍漢堡很好吃，但真的太巨大，難以抓取及食用，所以他之後絕對不會再點來吃，「絕對、絕對不會」。

@antstorm123

Replying to @Andrew Murphy The biggest burger you will ever see…😂

♬ original sound - Anthony Villegas

溫蒂漢堡

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