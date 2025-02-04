我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

「最愛妳笑」 大S、具俊曄最後甜蜜照曝

蛋價猛漲 煎餅屋每個蛋多收50分錢

記者張聲肇／即時報導
連鎖餐廳煎餅屋本周開始，點餐時每顆蛋多收50分錢「附加費」。(美聯社）
連鎖餐廳煎餅屋本周開始，點餐時每顆蛋多收50分錢「附加費」。(美聯社）

禽流感讓蛋價漲勢兇猛，貴的離譜，迫使連鎖餐廳煎餅屋(Waffle House)在全國1900家全年不休24小時營業的分店，本周開始每顆蛋多收50分錢「附加費」(surcharge)，以免不敷成本。

美國面臨10年來最嚴重的禽流感，雞農每月要銷毀數百萬隻雞，蛋價比2023年夏天漲了一倍有餘，復活節前似乎難以改善。

去年12月，全國平均每打蛋價4.15元，尚未到兩年前4.82元的高峰紀錄，但是農業部預估，今年還要再漲20%。

早餐很便宜的煎餅屋，本周起調漲蛋餐價格，凡是用蛋做的餐點，每個蛋一律增收50分錢「附加費」，例如兩顆蛋、吐司另加一道小菜的早餐，3日起漲為7.75元。

煎餅屋說，「我們希望物價波動只是暫時的，但是我們無法預言缺蛋的日子，還要多久才結束。」該餐廳隨時在監看蛋價的起伏，承諾「市場情況允許」時會調整或移除附加費。煎餅屋連鎖店在全國25州有分店，總部在喬治亞州。

上月，美國出現第一個人類感染禽流感病亡案例，聯邦疾病防治中心(CDC)說，2024年以來，總共有67件人類感染確診案例。

禽流感病毒H5N1病毒株在野鳥、家禽、牛群和其他動物之間，已經廣為傳播，環境當中散播既廣，人類接觸、感染的風險自然增加，不過，公衛官員表示，目前為止，人類感染的案例仍罕見。

公衛官員呼籲民眾，若需接觸生病或死亡的禽鳥，務必妥加防護，例如保護好呼吸道和眼部，也要戴防護手套。

禽流感

上一則

紐約第一手工起司蛋糕 老饕曝「甜度剛好」：每次經過必買

延伸閱讀

川普關稅戰埋隱憂…Costco雞蛋之亂 臉書出現高價轉售

川普關稅戰埋隱憂…Costco雞蛋之亂 臉書出現高價轉售
關稅戰火波及？ 好市多雞蛋已出現在臉書轉售

關稅戰火波及？ 好市多雞蛋已出現在臉書轉售
蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜
川普上任就降通膨？蛋價飆漲 短期恐難降

川普上任就降通膨？蛋價飆漲 短期恐難降

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

2025-01-30 09:09
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
網友分享2024年在好市多(Costco)買到的最佳清潔布品牌。好市多示意圖。(美聯社)

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

2025-01-29 19:55
三明治連鎖店賽百味(Subway)。路透

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

2025-02-03 09:46
豌豆。Image by Rajesh Balouria from Pixabay

綠手指出動 這5種蔬菜二月可開始播種了

2025-01-31 10:27

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停