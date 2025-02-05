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Chili's砸4億更新菜單 成功吸引年輕食客上門

編譯莊瑞萌／即時報導
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老牌連鎖餐廳Chili's靠著更新菜單以及成功的社群媒體宣傳，上一季來客量已增加2成，成功擦亮老店的招牌。路透
老牌連鎖餐廳Chili's靠著更新菜單以及成功的社群媒體宣傳，上一季來客量已增加2成，成功擦亮老店的招牌。路透

老牌連鎖餐廳Chili's靠著更新菜單以及成功的社群媒體宣傳，上一季來客量已增加2成，成功擦亮老店的招牌。

據每日郵報(Daily Mail)報導，這家擁有49年歷史的休閒餐廳，以其豬肋排和墨西哥德州風味餐點聞名，過去一年來客量大增，就在其他連鎖餐廳紛紛申請破產之際，Chili's餐廳在上一季的來客數反而逆勢增加了20%。分析師認為Chili's這次成功轉型堪稱餐飲業「史上最佳」，另一位分析師則認為執行長霍奇曼(Kevin Hochman)有朝一日可望為此成就寫下精彩的一頁。

至於這家一度被遺忘的連鎖餐廳最後是如何成功翻盤。首先，Chili's更新菜單並積極經營社群媒體，因此，成功建立一批新的年輕客群而且還沒有對外漲價。

霍奇曼在2022年上任後，將Chili's的菜單精簡，並將薯條與炸雞柳菜色升級。Brinker International在更新菜單上花費超過4億元並增加服務員以及將老舊的餐廳硬體升級。目前菜單重點放在四個重點產品，也就是漢堡、炸雞脆片、墨西哥烤肉(Fajita)和瑪格麗塔雞尾酒。

這家在美國擁有超過1000家分店的連鎖餐廳並未漲價，而是推出包括6元瑪格麗塔雞尾酒和10.99元「Big Smasher」漢堡等優惠活動，該款漢堡牛肉量是「大麥克」的兩倍。同時，餐廳也提供價格較高的牛排與肋排等選擇，以滿足願意多掏腰包的顧客。

過去Chili's曾因服務緩慢、餐廳破舊以及員工流動率高受到外界詬病，但這次重起爐灶須歸功於顧客在TikTok上分享爆紅的馬芝拉(Mozzarella sticks)起司條影片，特別是「三重沾醬拼盤」(Triple Dipper)還在社群媒體上掀起一股熱潮，部分網紅例如Alexis Frost拍攝的影片甚至獲得數十萬次的觀看。

「三重沾醬拼盤」售價不到20元，讓顧客可選擇三種開胃菜，包括起司條、迷你漢堡、雞翅和其招牌的西南風味蛋捲。雖然該款拼盤菜色已經推出數十年，但Chili's決定在去年春季在社群媒體平台上大力宣傳，結果優惠活動在網路上爆紅並催生數千支TikTok影片出爐，其中一支影片觀看次數還超過1600萬次並吸引年輕族群以實際行動光顧Chili's。

「我們的團隊選擇三重沾醬拼盤來開始社群媒體活動，因為我們相信該餐點符合年輕世代的飲食方式，」霍奇曼表示。「他們喜歡嘗試很多不同的東西，而不是只點一大份主菜，而且他們喜歡客製化的感覺。」

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