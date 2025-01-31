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紐約夜貓子有口福了 這家百年餐廳恢復24小時營業

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Andreea Simion from Pexels
示意圖。Image by Andreea Simion from Pexels

紐約市一家擁有百年歷史的餐廳經過大幅改裝後，重新開張並提供24小時服務。

每日郵報報導，位於布魯克林的Kellogg's餐廳成立於1928年，但在2023年因產權易手而關閉進行改建；去年9月，這家備受期待的餐廳重新開幕，現在更宣布恢復24小時營業。

翻新後的粉紅內部裝潢，長長的櫃檯與卡座，表面光滑閃亮，讓人聯想起傳統餐車風貌；全新的菜單，結合了經典餐車菜式與德州墨西哥風味，例如鋪滿家樂氏玉米片的濃郁德州法式吐司，在網路掀起熱烈討論。

主廚卡內希（Jackie Carnesi）表示，新菜單靈感來自她生長的德州，先前她一直住在美墨邊境附近的布朗斯維爾（Brownsville）小鎮，那裡的食物非常美味，百分之九十九居民都是墨西哥裔。

她說，恢復24小時服務也許是「短跑」，不能持續太久，但希望Kellogg's很快能在紐約的夜生活中佔有一席之地。

卡內希指出，疫情徹底擊垮了夜生活，即使現在回復正常，人們還是不會在外面待到太晚；因此許多餐廳不是調整營業時間，就是關門。

然而卡內希認為紐約終於又有了起色，她樂觀地表示，紐約人想在這座不夜城重新找回往日時光。

經常有在酒吧工作的人對她說，當他們離開酒吧，或是凌晨四點下班，如果有一家24小時營業的餐廳可去，是多麼棒的一件事；因為在凌晨四點半或五點時，很難有地方可吃到熱食。

重新開幕的Kellogg's出現在HBO的「女孩我最大」（Girls）等電視節目中，在 抖音（TikTok）上也受到關注，美食博主與愛好者都對新菜單給予評價。

卡內希承認這些都帶來還不錯的影響，但她不會因為網路評論而失眠。 她笑說，有些意見很誇張，她無法認真當回事；有時候聽到網友在影片中試著說明一道他們完全不懂的菜，「真的讓我很感冒」。

她說，這像是在傳播錯誤資訊，例如網友說雞肉是如何如何處理時，她就會想「不，我們不是這樣」。

德州 墨西哥 邊境

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