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好市多迎春節變身亞洲美食天堂 這款小籠包獲食客好評

世界新聞網／輯
好市多新品小籠包獲得好評。（取材自小紅書@灣區女工）
好市多新品小籠包獲得好評。（取材自小紅書@灣區女工）

隨著農曆新年的臨近，美國的Costco(好市多)大賣場成為了許多亞裔家庭準備年貨的首選地，而近期的亞洲美食新品更是引發了消費者的廣泛關注。這家連鎖零售巨頭推出了一系列專為亞洲消費者設計的食品，被形容為「愈來愈懂中國胃。其中，北美版思念豬肉小籠包更是以其湯汁飽滿的口感，受到廣大顧客的青睞。

一名住在舊金山灣區的華人網友在小紅書分享，他在好市多買的這款小籠包以蒸煮方式便能還原地道的美味，「完勝Mila和Wow Bao等速食品牌產品」，成為居家便餐或年夜飯的理想選擇。此外，好市多還上架了許多適合年貨需求的亞洲特色食品，例如五香鵪鶉蛋，這款懷舊零食因其方便攜帶和美味的口感成為辦公室小點心的首選；而鹹甜口味的雞肉鬆餅則是大人小孩都無法抗拒的美食。

在傳統食材方面，澳洲鮑魚以其新鮮度和多用途成為年夜飯桌上的明星，一盒十個的經濟裝更是讓人直呼「性價比超高」。同時，中式養生禮盒內含枸杞、山珍等乾貨，不僅顏值出眾，還非常適合送禮或自製菌菇火鍋，滿足了健康與品味兼具的需求。

除了上述主食和年貨，好市多還推出了多款零食和小吃，如鹽烤毛豆、日式岩燒蝦餅等，為追求健康的顧客提供了低卡高蛋白的選擇。同時，紫芋酥、蛋捲、牛肉乾車輪蛋糕、南棗核桃糕以及銀耳紅棗湯等亞洲經典零食也悉數上架，滿足不同口味的需求。

好市多 小紅書 Costco 灣區 舊金山

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