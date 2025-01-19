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太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

華人強推紐約這家古早味蛋糕 趁熱吃奶香味四溢

世界新聞網／輯
網友分享法拉盛古早味蛋糕。（取材自小紅書@瑪麗醬）
網友分享法拉盛古早味蛋糕。（取材自小紅書@瑪麗醬）

紐約法拉盛美食天堂再添一顆新星，「Original Cake源味本舖」以現烤古早味蛋糕吸引了眾多甜點愛好者。據網友分享，這家蛋糕店的蛋糕新鮮出爐時香氣四溢，蛋奶香味撲鼻而來，是她在紐約吃過最棒的古早味蛋糕。

該華人網友在小紅書貼文分享，店內蛋糕每兩個小時出爐一次，由於供不應求，經常一出爐就被搶購一空。這名網友提到，第一次排隊沒等到出爐的蛋糕，於是選擇到附近逛街後再回來排隊，終於等到新鮮熱騰騰的蛋糕出爐。

她形容現場師傅切蛋糕的場景令人療癒，而剛出爐的蛋糕被裝入盒中時，散發出濃郁香氣。回家後，忍不住撕下一大塊入口，感受到蛋糕柔軟綿密的口感，帶有滿滿的蛋奶香，讓人直呼回味無窮。

網友建議，這款蛋糕需趁熱享用，風味最佳。如果放入冰箱隔夜，口感會略遜於剛出爐時，因此非常適合和朋友分享。該店提供多種口味選擇，包括巧克力、義大利風味、紫薯、椰香和美式起司等，其中經典原味更是深受推薦。

「Original Cake源味本舖」位於皇后區，以濃郁的古早味吸引不少甜點愛好者慕名前來，現場總是排滿等待剛出爐蛋糕的顧客，成為法拉盛的新興美食打卡熱點。

其他人留言「超好吃，就是一個人吃不完太可惜了……但真的巨好吃」、「今天去看了，價格19.9一塊」、「有點小貴，畢竟沒有餡」、「他家蛋撻很酥好吃，還有芋泥烤奶巨好吃，甜度剛好不會甜得齁膩那種」、「好棒好軟」。

法拉盛 皇后區

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