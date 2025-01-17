曼哈頓超絕生乳包 一壓爆漿甜而不膩「下午茶首選」

網友分享美味的生乳包。（取材自小紅書@林小C）

紐約曼哈頓 「Le Pain Quotidien」餐廳，近日因甜點而廣受好評，引發甜品愛好者的熱烈討論。一位華人網友分享了在該店的體驗，表示原本只是進店購買飲料，卻被「French Cream Doughnut」（法式生乳包）吸引。

據網友在小紅書 貼文的描述，這款生乳包鬆軟的麵包包裹著甜而不膩的奶油，口感絕佳。而另一款「Belgian Chocolate Brownie」則以濃郁的巧克力風味獲得青睞，每一口都彷彿置身巧克力盛宴之中。

該餐廳內部環境優雅，設有用餐區，非常適合下午茶時光 ，吸引許多顧客前往品嚐並拍照打卡。該網友大讚「法式生乳包驚豔到我，下次還要帶朋友來享受這份甜蜜！」。

其他人留言「下次一定吃」、「看著就好好吃」、「我也超愛這個」、「甜點腦袋看饞了」、「他們家門口的廣告招牌，但我沒點過，下次嚐一下」、「吃過，好吃！」、「有點像小時候家門口蛋糕店的奶油蛋糕口感」。不過也有人口味不同，留言「只能說這個生乳包又油又不好吃，去打個卡就算了，是真的不好吃，踩雷」。

法式生乳包是一款結合柔軟麵包與濃郁奶油餡的甜點，外層鬆軟香甜，內餡細緻滑順且不膩口，入口時帶有濃郁奶香與輕盈口感，深受甜品愛好者喜愛，是下午茶或甜點時間的絕佳選擇。