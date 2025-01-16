全美5大美食之都 南部城市佔了4個

路易斯安納州的紐奧良。Image by Simon from Pixabay

南部各州的美食普遍被認為比美國其他地方都出色，全球知名旅遊網站Tripadvisor剛出爐的年度「旅行者評選」（Travelers' Choice Awards）再度證實此一觀點。在2025年的「最佳目的地」榜單中，南部城市囊括了美國前5個上榜熱門美食目的地中的四席。

網路媒體Southern Living報導，在美國上榜的城市中，路易斯安納州的紐奧良，毫無懸念地穩居最前（全球排名第8），南卡羅來納州 的查爾斯頓次之（全球排名第12），而紐約市則緊隨其後（全球排名第13），使南部城市未能橫掃前五名。喬治亞州的薩凡納（Savannah）與北卡羅萊納州的阿什維爾（Asheville）分別名列第四與第五。

其餘擠入美國10大名單上的城市則更具地理多樣性，加州 的聖地牙哥、舊金山以及麻州的波士頓、俄勒岡州的波特蘭，都獲得讚賞；田納西州 的納什維爾 （Nashville）位居第七，為南部城市再添光彩。

Tripadvisor「旅行者評選」得獎者是過去一年來，旅客在該網站給予最高評價與最真實評論的目的地，排名反映了旅行者親身體驗過最喜愛的地方。Tripadvisor在新聞稿中指出，2025年「旅行者評選」最佳目的地獎項的各個類別，都是依據2023年10 月1日至2024年9月30日期間，全球旅行者在Tripadvisor上對目的地的住宿、餐廳及活動品質與數量的評論所統計出的。

榜單包括七個類別的獲獎者：最佳目的地、熱門目的地、文化目的地、蜜月目的地、獨遊目的地、過去25年最佳目的地以及美食目的地。雖然南部城市在美食類別中佔了不少名額，但他們也出現在其他幾個類別中，例如佛羅里達礁島群、紐奧良、納許維爾、查爾斯頓和華盛頓特區均入選美國十大旅遊目的地。佛羅里達州的西棕櫚灘被評為熱門目的地第一名，田納西州的孟菲斯與南卡羅來納州的希爾頓黑德島（Hilton Head）也榜上有名。