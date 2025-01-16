我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民「可驅逐」

全美5大美食之都 南部城市佔了4個

編譯周靜芝 / 即時報導
路易斯安納州的紐奧良。Image by Simon from Pixabay
路易斯安納州的紐奧良。Image by Simon from Pixabay

南部各州的美食普遍被認為比美國其他地方都出色，全球知名旅遊網站Tripadvisor剛出爐的年度「旅行者評選」（Travelers' Choice Awards）再度證實此一觀點。在2025年的「最佳目的地」榜單中，南部城市囊括了美國前5個上榜熱門美食目的地中的四席。

網路媒體Southern Living報導，在美國上榜的城市中，路易斯安納州的紐奧良，毫無懸念地穩居最前（全球排名第8），南卡羅來納州的查爾斯頓次之（全球排名第12），而紐約市則緊隨其後（全球排名第13），使南部城市未能橫掃前五名。喬治亞州的薩凡納（Savannah）與北卡羅萊納州的阿什維爾（Asheville）分別名列第四與第五。

其餘擠入美國10大名單上的城市則更具地理多樣性，加州的聖地牙哥、舊金山以及麻州的波士頓、俄勒岡州的波特蘭，都獲得讚賞；田納西州的納什維爾 （Nashville）位居第七，為南部城市再添光彩。

Tripadvisor「旅行者評選」得獎者是過去一年來，旅客在該網站給予最高評價與最真實評論的目的地，排名反映了旅行者親身體驗過最喜愛的地方。Tripadvisor在新聞稿中指出，2025年「旅行者評選」最佳目的地獎項的各個類別，都是依據2023年10 月1日至2024年9月30日期間，全球旅行者在Tripadvisor上對目的地的住宿、餐廳及活動品質與數量的評論所統計出的。

榜單包括七個類別的獲獎者：最佳目的地、熱門目的地、文化目的地、蜜月目的地、獨遊目的地、過去25年最佳目的地以及美食目的地。雖然南部城市在美食類別中佔了不少名額，但他們也出現在其他幾個類別中，例如佛羅里達礁島群、紐奧良、納許維爾、查爾斯頓和華盛頓特區均入選美國十大旅遊目的地。佛羅里達州的西棕櫚灘被評為熱門目的地第一名，田納西州的孟菲斯與南卡羅來納州的希爾頓黑德島（Hilton Head）也榜上有名。

南卡羅來納州 田納西州 加州

上一則

狗兒可以吃草莓嗎？如何餵食才安全

延伸閱讀

俄羅斯可疑船隻現蹤波羅的海 天然氣管線附近徘徊

俄羅斯可疑船隻現蹤波羅的海 天然氣管線附近徘徊
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
藐視法庭罪成 朱利安尼被判日罰200元

藐視法庭罪成 朱利安尼被判日罰200元
喬州選務誹謗案／朱利安尼藐視法庭罪成 被判日罰200元

喬州選務誹謗案／朱利安尼藐視法庭罪成 被判日罰200元

熱門新聞

好市多（Costco）門市。(歐新社)

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

2025-01-14 09:52
示意圖。Image by Edar from Pixabay

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

2025-01-15 09:18
蒜頭、洋蔥。Image by Monika from Pixabay

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

2025-01-14 10:28
郵輪的陽台艙房。Image by Kai Sender from Pixabay

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

2025-01-13 09:08
美國人認為公共場合大聲說話很不禮貌。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

2025-01-13 19:21
美國的小費文化，讓許多消費者大感吃不消，現在旅館一種新的小費方式，更引起住宿者的憤怒。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

2025-01-09 09:48

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料
4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰

4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰