我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅被捕後 年約60歲男子在公調處外自焚重傷

野火災區部分居民不顧撤離命令 帶槍守護家園

甜甜圈連鎖店Dunkin'在數州無甜甜圈可賣

記者張聲肇／即時報導
甜甜圈連鎖店Dunkin'因為「製造錯誤」9日和10日在新墨西哥和內布拉斯加等好幾個州，居然無甜甜圈可賣。美聯社
甜甜圈連鎖店Dunkin'因為「製造錯誤」9日和10日在新墨西哥和內布拉斯加等好幾個州，居然無甜甜圈可賣。美聯社

甜甜圈連鎖店Dunkin'因為「製造錯誤」9日和10日在新墨西哥和內布拉斯加等好幾個州，居然無甜甜圈可賣。

內州歐馬哈、林肯、大島（Grand Island）等地的Dunkin'店在門口和得來速的入口豎立起「因製造錯誤，恕不供應」甜甜圈的牌子，有些店10日有賣「一口甜」，但還是沒有整圈的甜甜圈。

值完大夜班，10日一大早想買杯咖啡配甜甜圈的歐馬哈市抽血員萊卡爾（Tyler Raikar）來到城西一家店門口，店員說沒甜的賣，驚嘆「啥？沒有甜甜圈！好慘！」雖然她主要想買咖啡，沒甜甜圈可配，她還是很失望。

新墨州阿布奎克全市及郊區的Dunkin'店，甜甜圈也都缺貨，有些店員說是供應鏈的問題，有些更明確的指出，補貨卡車來過，卸下的東西卻不含本店的主要貨品！店員們也希望下周就有甜甜圈可賣。

歐馬哈一家分店的經理（女）說，這是總部下定單的問題，也是「全國性」的問題。

但美聯社查了一下密蘇里的聖約瑟（St. Joseph）和Dunkin'生意最火紅的波士頓兩地，卻發現沒有問題，一切正常。

控股公司Inspire Brands的發言人達馬托（Jack D'Amato）說，甜甜圈的單一供應商出了點問題，影響到內布拉斯加等幾個州的店，全國9500多家分店，受到衝擊的約占4%。

他說，總公司正在研究到底出了什麼問題？多少家分店沒有甜甜圈可賣？也在設法調配，讓缺貨的店儘快有貨。

歐馬哈數家Dunkin'店的老闆貝爾斯（Bryce Bares）告訴歐馬哈世界先鋒報，送到他店裡的甜甜圈品質欠佳，他乾脆不賣給顧客。他說，供應夥伴已經改善，他的分店很快就可恢復供應甜甜圈。

本名Dunkin' Donuts的這家連鎖店，2018年把Donuts拿掉，專注賣咖啡等飲料。

咖啡 墨西哥 供應鏈

上一則

助眠、降膽固醇 睡前來杯洋甘菊茶

延伸閱讀

In-N-Out雨雪送暖 兒童可免費領取熱巧克力

In-N-Out雨雪送暖 兒童可免費領取熱巧克力
In-N-Out重推兒童雨雪天熱巧克力免費

In-N-Out重推兒童雨雪天熱巧克力免費
道奇骨董車聖誕節被盜 聖伯納汀諾市尋回

道奇骨董車聖誕節被盜 聖伯納汀諾市尋回
骨董道奇車聖誕節被盜 警方聖伯納汀諾市尋回

骨董道奇車聖誕節被盜 警方聖伯納汀諾市尋回

熱門新聞

在美國生活的網友分享好市多適合當作伴手禮的好物。(美聯社)

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

2025-01-06 19:21
蒜頭、洋蔥。Image by Monika from Pixabay

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

2025-01-14 10:28
好市多（Costco）門市。(歐新社)

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

2025-01-14 09:52
美國的小費文化，讓許多消費者大感吃不消，現在旅館一種新的小費方式，更引起住宿者的憤怒。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

2025-01-09 09:48
郵輪的陽台艙房。Image by Kai Sender from Pixabay

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

2025-01-13 09:08
美國人認為公共場合大聲說話很不禮貌。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

2025-01-13 19:21

超人氣

更多 >
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英