甜甜圈連鎖店Dunkin'在數州無甜甜圈可賣

甜甜圈連鎖店Dunkin'因為「製造錯誤」9日和10日在新墨西哥和內布拉斯加等好幾個州，居然無甜甜圈可賣。美聯社

甜甜圈連鎖店Dunkin'因為「製造錯誤」9日和10日在新墨西哥 和內布拉斯加等好幾個州，居然無甜甜圈可賣。

內州歐馬哈、林肯、大島（Grand Island）等地的Dunkin'店在門口和得來速的入口豎立起「因製造錯誤，恕不供應」甜甜圈的牌子，有些店10日有賣「一口甜」，但還是沒有整圈的甜甜圈。

值完大夜班，10日一大早想買杯咖啡 配甜甜圈的歐馬哈市抽血員萊卡爾（Tyler Raikar）來到城西一家店門口，店員說沒甜的賣，驚嘆「啥？沒有甜甜圈！好慘！」雖然她主要想買咖啡，沒甜甜圈可配，她還是很失望。

新墨州阿布奎克全市及郊區的Dunkin'店，甜甜圈也都缺貨，有些店員說是供應鏈 的問題，有些更明確的指出，補貨卡車來過，卸下的東西卻不含本店的主要貨品！店員們也希望下周就有甜甜圈可賣。

歐馬哈一家分店的經理（女）說，這是總部下定單的問題，也是「全國性」的問題。

但美聯社查了一下密蘇里的聖約瑟（St. Joseph）和Dunkin'生意最火紅的波士頓兩地，卻發現沒有問題，一切正常。

控股公司Inspire Brands的發言人達馬托（Jack D'Amato）說，甜甜圈的單一供應商出了點問題，影響到內布拉斯加等幾個州的店，全國9500多家分店，受到衝擊的約占4%。

他說，總公司正在研究到底出了什麼問題？多少家分店沒有甜甜圈可賣？也在設法調配，讓缺貨的店儘快有貨。

歐馬哈數家Dunkin'店的老闆貝爾斯（Bryce Bares）告訴歐馬哈世界先鋒報，送到他店裡的甜甜圈品質欠佳，他乾脆不賣給顧客。他說，供應夥伴已經改善，他的分店很快就可恢復供應甜甜圈。

本名Dunkin' Donuts的這家連鎖店，2018年把Donuts拿掉，專注賣咖啡等飲料。