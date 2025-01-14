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洛杉磯野火元凶是SCE電塔？ 多人目擊起火瞬間

野火成災 加州政府明令物價限漲1年

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

編譯盧思綸／即時報導
去年10月27日，加州洛杉磯一家星巴克門市，顧客於櫃檯前點餐。(路透)
去年10月27日，加州洛杉磯一家星巴克門市，顧客於櫃檯前點餐。(路透)

全球連鎖咖啡巨頭星巴克實施新政策，要求北美地區1萬1000家門市確認顧客有消費才能提供座位與洗手間，否則員工可要求逗留者離開。此舉是希望改善用餐環境，克服顧客、買氣雙雙下滑的困境。

華爾街日報報導，星巴克新政策將在1月27日起於北美地區門市生效，要求咖啡館、露臺與洗手間僅供顧客、陪同人員與員工使用，免費飲用水也僅限於顧客及其陪同人員。員工可要求未遵守規定的人員離開。

星巴克北美地區總裁特里琳（Sara Trilling）本周在信中表示，有必要重新讓民眾知道空間使用的規範，及誰能夠使用。星巴克高層表示，顧客需要乾淨安全的環境，員工對現在向所有人開放的做法也表示擔憂。 

政治新聞網站Axios報導，星巴克銷售不佳，這是新任CEO尼柯爾（Brian Niccol）上任後首次重大變革，力圖轉虧為盈。

事實上，星巴克是撤回2018年開始執行的政策。

起因是費城有兩名非裔男子沒有在店內消費，一人試圖使用洗手間，另外一人在座位上。他們被員工以非法入侵為由，要求離開。事件在全美引發軒然大波，門市被質疑種族歧視。事後星巴克致歉，更暫時關閉全美門市進行培訓，並與兩名男子達成和解。自此，星巴克允許人們在未消費情況下逗留或使用洗手間。

本月27日要上路的新政策，包含張貼禁止歧視和騷擾、暴力或辱罵、戶外飲酒、乞討、吸毒和其他破壞性行為的標誌。

星巴克

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