親友來紐約旅遊必吃 華人留學生熱推經典名店

華人留學生分享紐約必吃美食。街頭餐車示意圖。(美聯社)

紐約為美國人口最多的城市、紐約都會區的核心、以及世界最大的城市之一，是對全球的經濟、商業、金融、媒體、政治、教育和娛樂具有極大影響力的國際大都會。在當地留學5年的留學生分享到紐約旅遊必吃的餐廳清單，他表示，這些店家大多具有紐約特色，甚至是全美獨有，是每次帶親友到訪紐約必去的美食清單，適合作為旅客體驗紐約味道的最佳參考。

一名在紐約留學5年的華人 網友在小紅書貼文，分享紐約旅遊必打卡的經典美食清單，涵蓋披薩、甜點到地道中東餐車，吸引眾多網友收藏。她表示，這些美食不僅味道地道，還蘊含濃厚的紐約特色，是每位旅客探索這座城市時不容錯過的味蕾體驗。

該網友推薦的 Joe's Pizza 是電影《蜘蛛俠》的取景地，以香脆濃郁的超大披薩聞名。此外，Levain Bakery 的大曲奇在全球範圍內風靡，成為美食部落客爭相模仿的對象，而 Eileen's Special Cheesecake 和 Junior's Cheesecake 則被譽為紐約起司蛋糕的巔峰，吸引無數甜點愛好者打卡品嚐。

在傳統美食方面，該網友力推 Katz's Delicatessen，這家擁有百年歷史的老店以軟嫩多汁的牛肉三明治聞名，被她形容為「沒吃過等於沒來過紐約」。此外，The Halal Guys 的中東餐車，則以香濃的雞肉飯成為全世界聞名的街頭美味，無論本地人還是遊客都願意為之大排長龍。

除了美食，原PO也分享了多家結合場景與口味的特色餐廳。Harry Potter旗艦店提供獨特的黃油啤酒體驗，讓影迷可以沉浸在魔法世界的氛圍中；Sarabeth's 則是中央公園旁的高端早午餐地點，是美劇《緋聞女孩》的同款場景，備受喜愛。此外，Magnolia Bakery 的香蕉布丁則是《慾望城市》影迷的最愛。

其他網友紛紛留言「2月初要去NY溜達幾天，剛好需要」、「好讚，下週去，剛好需要」。另有人留言「taco第一次買完沒吃夠，走之前又特意去買了一次」、「那個曲奇裡的walnut很好吃」。但也有人說「joes pizza每次都大排長隊，上次吃了一下跟普通披薩差不多」。