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無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

世界新聞網／輯
台灣伴手禮種類豐富。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥等食品。(記者黃義書／攝影)
台灣伴手禮種類豐富。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥等食品。(記者黃義書／攝影)

在台灣眾多伴手禮中，雖然一些知名品牌備受關注，但實際體驗後，並非所有知名產品都能滿足挑剔的味蕾。網友抱怨蛋黃酥中台北的陳耀訓因中秋節一顆難求而聲名大噪，但價格高昂，甚至需靠黃牛購買，未來還有漲價趨勢，反推彰化的不二坊，其雖用簡樸的塑膠盒包裝，但其酥皮酥脆、紅豆沙甜度適中、蛋黃香氣濃郁的特色，讓許多品嚐者認為更勝一籌，且價格便宜很多，性價比極高。

一名網友在小紅書分享「會回購的台灣伴手禮」，他提及鳳梨酥是台灣最具代表性的伴手禮之一，佳德以其經典口感獲得多項獎項，但在部分人口中味道略顯普通。而舊振南與小潘的鳳梨酥因各具特色而備受青睞，尤其是小潘的餅皮充滿奶香與蛋香，內餡鳳梨味清新濃郁，是許多在地人的首選。此外，微熱山丘以純鳳梨餡著稱，酸感較重，吸引了一些追求自然風味的顧客。

小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名，是CP值首選。(小潘蛋糕坊提供)
小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名，是CP值首選。(小潘蛋糕坊提供)

微熱山丘鳳梨酥。(聯合報系資料照)
微熱山丘鳳梨酥。(聯合報系資料照)

在小眾品牌方面，舊振南的杏香酥和香蘭餅成為其招牌產品，清新的香氣與獨特的口感贏得不少讚譽。佳德的蔥扎餅則將蔥香、酥餅與牛軋糖完美結合，口感層次豐富。王師傅的素芋頭酥禮盒，尤其是金月娘與軟玉酥，適合作為遠赴海外的伴手禮，既美味又符合海關規定。

王師傅金月娘，以豆沙、蛋為主要成分，入口即化，是北縣相當具有代表性的餅品。(聯合...
王師傅金月娘，以豆沙、蛋為主要成分，入口即化，是北縣相當具有代表性的餅品。(聯合報系資料照)

此外，基隆的連珍以芋泥球與芋頭雪露為特色，其中雪露結合布丁與芋泥的絕妙搭配更是讓人欲罷不能。而珍味香的帝王酥，將多層餅皮、豆沙、奶酥、蛋黃與麻糬巧妙融合，成為酥餅中的絕佳之選。台北的美心則以咖啡核桃蛋糕聞名，其奶油與花生粉的搭配讓人一試成主顧。

其他人留言「知道帝王酥也太專業，我結婚就是吃珍味香的餅，結果超多朋友問」、「佳德蔥扎餅真的好吃」、「小潘推鳳凰酥不推鳳梨酥」、「蔥軋餅是大黑松小倆口發明的佳德就真的很普」。

連珍的招牌商品芋泥球。(連珍糕餅店提供)
連珍的招牌商品芋泥球。(連珍糕餅店提供)

珍味香餅店傳統口味的月餅禮盒。(聯合報系資料照)
珍味香餅店傳統口味的月餅禮盒。(聯合報系資料照)

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