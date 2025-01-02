我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

紐奧良案和Cybertruck案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

麥當勞新吸管挨批難用 前主廚：飲料都變味了

世界新聞網／輯
麥當換掉原本白底紅黃條紋的吸管(圖)，有人認為新吸管很脆弱不好用。(美聯社)
麥當換掉原本白底紅黃條紋的吸管(圖)，有人認為新吸管很脆弱不好用。(美聯社)

麥當勞將使用多年的白底黃紅條紋吸管改成更環保永續的吸管，但這讓客人很不開心，認為飲料喝起來都變味了；麥當勞前行政主廚哈拉茨（Mike Haracz）說，新的吸管更脆弱，比原來的粗且容易凹陷，一旦吸管彎折就無法使用，網友看完他的評論也留言抱怨新吸管很難用。

紐約郵報（New York Post）報導，哈拉茨在TikTok影片評論麥當勞的新吸管，吸引180萬人次觀看。

哈拉茨說，麥當勞無論是為了環保還是省錢，把招牌白底紅黃條紋的吸管換掉了，他認為新的吸管很脆弱，容易彎折，也太厚容易塌陷，一旦坍陷就會折斷，然後就不能用了。

哈拉茨說，用新的吸管喝飲料味道也不同，他認為顧客從多個方面感受手中的飲料，從份量、吸管口徑到口感，但麥當勞換了吸管，味道就此不同，他說之前的吸管讓飲料如雪碧或健怡可樂更好喝，連麥當勞門市都會認同這說法。

@chefmikeharacz

Former #McDonalds chef talks about their new straws. #mcdonaldshacks #mcdonaldsccsing #mcdonaldssecrets #mcdonaldschallenge #mcdonaldsdrivethru #mcdonaldsworker #fastfood #fastfoodlife #fastfoodreview #fastfoodworkers #fastfoodstories #foodtiktok #FYP #food #foodies #foodcritic #foodreview #foodreviews #foodreviewer

♬ original sound - Chef Mike Haracz

麥當勞的網站上寫道，他們的吸管比一般吸管寬，因此吸入可樂後飲料會衝擊每一處味蕾。

哈拉茨說，他看過很多人的評論，也親身使用，結論是麥當勞的新吸管不好用。許多網友表達對哈拉茨的認同，也分享自己的使用心得；有網友說，吸管容易裂開，也有猶他州的網友說，他們那邊的麥當勞已經使用新吸管一陣子了，新吸管非常難用，一下就不能用了，如果續杯就要要一根新的吸管。

還有網友說，自從麥當勞換新吸管後他去吃了三次，每次在他喝飲料前吸管就斷了，讓他非常生氣，氣到說自己再也不去麥當勞了。

不過有加拿大網友來安慰這些氣憤的美國人，說加拿大、歐洲和澳洲的麥當勞只提供紙吸管，有加拿大網友說，加拿大的麥當勞只提供木湯匙和紙吸管，美國的新吸管已經比他們好太多了。

@cassirae0.o

I should've warned him that McDonald's changed to clear straws 😆 #fyp #mom #toddler #toddlermom

♬ Kansas by Clever featuring Struggle Jennings - Clever

麥當勞

上一則

喚起千禧懷舊情 LV、村上隆20年後再攜手

延伸閱讀

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
醫師建議每兩天洗一次水壺 洗後「一動作」更重要

醫師建議每兩天洗一次水壺 洗後「一動作」更重要
吃下蘋果表面的蠟沒關係嗎？美女果農親拍影片釋疑

吃下蘋果表面的蠟沒關係嗎？美女果農親拍影片釋疑

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

熱門新聞

結果的野山楂（Crabapple）。Image by Анна Иларионова from Pixabay

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

2025-01-01 10:37
藍莓。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

2024-12-31 09:18
網友推薦兩大搭機神物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joan Costa）

搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多

2024-12-27 19:21
羽絨服的洗滌有講究。（中新社）

羽絨外套怎麼洗？名牌官網教「正確步驟」：錯了整件毀掉

2024-12-26 15:35
公寓。示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

2024-12-23 11:21
深受遊客喜愛的威尼斯，對家庭來說同樣是絕佳選擇。Image by Michelle Raponi from Pixabay

2025最佳家庭旅遊目的地 這國家意外列榜首

2024-12-26 14:25

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票