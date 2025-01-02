麥當勞新吸管挨批難用 前主廚：飲料都變味了

麥當換掉原本白底紅黃條紋的吸管(圖)，有人認為新吸管很脆弱不好用。(美聯社)

麥當勞 將使用多年的白底黃紅條紋吸管改成更環保永續的吸管，但這讓客人很不開心，認為飲料喝起來都變味了；麥當勞前行政主廚哈拉茨（Mike Haracz）說，新的吸管更脆弱，比原來的粗且容易凹陷，一旦吸管彎折就無法使用，網友看完他的評論也留言抱怨新吸管很難用。

紐約郵報（New York Post）報導，哈拉茨在TikTok影片評論麥當勞的新吸管，吸引180萬人次觀看。

哈拉茨說，麥當勞無論是為了環保還是省錢，把招牌白底紅黃條紋的吸管換掉了，他認為新的吸管很脆弱，容易彎折，也太厚容易塌陷，一旦坍陷就會折斷，然後就不能用了。

哈拉茨說，用新的吸管喝飲料味道也不同，他認為顧客從多個方面感受手中的飲料，從份量、吸管口徑到口感，但麥當勞換了吸管，味道就此不同，他說之前的吸管讓飲料如雪碧或健怡可樂更好喝，連麥當勞門市都會認同這說法。

麥當勞的網站上寫道，他們的吸管比一般吸管寬，因此吸入可樂後飲料會衝擊每一處味蕾。

哈拉茨說，他看過很多人的評論，也親身使用，結論是麥當勞的新吸管不好用。許多網友表達對哈拉茨的認同，也分享自己的使用心得；有網友說，吸管容易裂開，也有猶他州的網友說，他們那邊的麥當勞已經使用新吸管一陣子了，新吸管非常難用，一下就不能用了，如果續杯就要要一根新的吸管。

還有網友說，自從麥當勞換新吸管後他去吃了三次，每次在他喝飲料前吸管就斷了，讓他非常生氣，氣到說自己再也不去麥當勞了。

不過有加拿大網友來安慰這些氣憤的美國人，說加拿大、歐洲和澳洲的麥當勞只提供紙吸管，有加拿大網友說，加拿大的麥當勞只提供木湯匙和紙吸管，美國的新吸管已經比他們好太多了。