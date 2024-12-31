我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

編譯廖振堯／即時報導
藍莓。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay
藍莓。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

藍莓是種低熱量、營養豐富的水果，每杯(250公克)僅80大卡，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪，還飽含膳食纖維(每份3.6克)，有助於產生飽足感並幫助消化。每杯3.9毫克的維他命C有助於形成膠原蛋白，維持健康的牙齦和微血管、增強免疫系統。藍莓個頭雖小但風味和營養俱全，是值得常備在冰箱的超級水果，而冷凍藍莓更是好處多多。

冷凍藍莓集健康、方便和美味於一身，以下五個理由便是為何你總是該將藍莓凍起來保存。

1. 保持新鮮度和營養成分：在藍莓成熟度最高時冷凍，確保鎖定並保留其營養物質和風味。與其他水果不同，這些漿果在冷凍時不會失去營養價值，使其成為一年四季最方便、健康的選擇。

2. 便宜且保存期限長：冷凍藍莓在家用冰箱中可以保存長達10個月，更長保質期讓人們可以在特價時大量購買藍莓回家冷凍，隨手取得營養豐富又美味的水果不再遙不可及。

3. 易於準備：即使需要臨時使用，它們也很容易解凍，只需在紙巾上鋪好一層，然後用微波爐的「解凍」設定加熱30秒即可。

4. 炎熱天氣的完美選擇：在炎熱的夏日，冷凍藍莓本身就是快速、清爽的零食，可以直接嚼食或當作水果口味冰塊加入各種飲料。把冷凍藍莓拌入優格中，也是健康的冰淇淋替代品。

5. 靈活烹飪：冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，無須加冰便能直接打成清爽的冰沙或果昔；若加入糕餅麵包烘烤，它們能保持形狀及顏色，同時保持濃厚風味，但要記得在將它們加入麵糊之前，先將其裹上一層薄薄的麵粉，以防止它們沉入鍋底或烤盤。由於冷凍過程會分解部分藍莓果皮，它們更容易混合在冰沙中或煮成醬汁，可以創造出更光滑的質地、更濃郁的味道。如果是沙拉或莎莎醬中使用，請選擇A級 IQF(單獨快速冷凍)藍莓，那麼在解凍後也能保持形狀完整。

上一則

紐約餐廳藏小費陷阱？ 他結帳一看竟30％起跳嚇壞

下一則

鋁罐回收前 是否壓扁取決2項因素

延伸閱讀

草莓季如何清洗不傷口感？ 譚敦慈教你5大步驟

草莓季如何清洗不傷口感？ 譚敦慈教你5大步驟
周日動動腦／古希臘人用哪一種幾合形狀象徵婚姻幸福？

周日動動腦／古希臘人用哪一種幾合形狀象徵婚姻幸福？
好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）
恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

熱門新聞

公寓。示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

2024-12-23 11:21
咖啡。Image by Couleur from Pixabay

好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦

2024-12-24 09:15
網友推薦兩大搭機神物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joan Costa）

搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多

2024-12-27 19:21
雞蛋殼。Image by Juanita Mulder from Pixabay

你知道嗎？雞蛋殼對園藝花圃有5個妙用

2024-12-24 09:48
羽絨服的洗滌有講究。（中新社）

羽絨外套怎麼洗？名牌官網教「正確步驟」：錯了整件毀掉

2024-12-26 15:35
深受遊客喜愛的威尼斯，對家庭來說同樣是絕佳選擇。Image by Michelle Raponi from Pixabay

2025最佳家庭旅遊目的地 這國家意外列榜首

2024-12-26 14:25

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告