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紐約餐廳藏小費陷阱？ 他結帳一看竟30％起跳嚇壞

世界新聞網／輯
在美國餐廳消費必須給小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iMin Technology）
在美國餐廳消費必須給小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iMin Technology）

美國小費文化盛行，近年來小費額度更是愈來愈嚇人，原本基本行情是10％，後來悄悄爬到15％，現在最低標是18％，平均是21％。不過有民眾發現，紐約有些餐廳的最低小費又悄悄上漲，最低選項竟高達30％，不合理的制度令眾人不滿，直呼「快點選Skip」。

一名網友在小紅書貼文表示，他近日在紐約餐廳消費，一共消費95美元，結帳時本要按照過去習慣點選小費額度，想不到仔細一看才發現小費選擇只有30％、40％、50％、100％，四個選項分別寫著soso、ok、good、thank you，底下還有custom、skip的選項。

原PO傻眼直呼，「紐約現在最低小費什麼時候漲了？差點習慣性按百分比點了！」

其他人留言「給個0，surprise」、「給30％還soso？」、「不違法就skip」、「soso還要30%？」、「看他是啥牛逼服務。不牛逼的skip，然後禮貌的5張1元折一疊給」、「看到這個直接點skip」、「這時候我就一邊用日語說看不懂啊真傷腦筋，一邊飛快點skip」、「直接skip，you are welcome」、「不要被pua」、「英國好多店結帳的時候小哥拿著POS機讓選10%、20%、30%、我都覺得蠻離譜的」、「假裝不會英文然後速速溜掉」、「越這樣大家更不去外面吃，生意越差，然後小費繼續上漲，本來一天宰10個，現在一天宰2個，只能提高小費，惡性循環」。

也有人好奇「skip真的可以嗎？每次刷到不給小費被店家為難的帖，都感覺不給像犯了天條一樣」、「請問下各位skip真的可以點嗎」、「震驚，可以選skip嗎？會被罵嗎？」，有人解釋「可以，但是可能得挨白眼」、「我被拿著計算機追出來罵過」、「有人會追出來罵」。

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