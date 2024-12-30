英國知名披薩店明年插旗佛州 「要提升美國披薩水準」

英國最受歡迎的披薩連鎖店Pizza Express即將落腳佛羅里達州。路透

英國最受歡迎的披薩連鎖店Pizza Express即將落腳佛羅里達州。

每日郵報報導，這家由博伊佐特（Peter Boizot）於1965年創立的連鎖店，最初在倫敦蘇活區開業，一直以來都是英國商業大街上的明顯標誌。該餐廳寄望明年在佛州 的第一家店開幕後，能在大西洋彼岸再創佳績。

在美經營超過245家分店，包括Dunkin Donuts和Popeyes的餐飲集團Purple Square Management，將與該連鎖餐廳合作，開設在美的第一家分店；這將使 Pizza Express距其於2030年前全球展店1000家的目標，邁進一大步。

Pizza Express開發總監霍姆斯（Chris Holmes）表示，進駐佛州是該餐廳全球營運的重要里程碑，將把品牌引入這個頗具潛力的市場；小朋友在此可享用麵包球，情侶或朋友聚會可品嚐瑪格麗特雞尾酒配上瑪格麗特披薩，或點杯沛羅尼（Peroni）啤酒佐Padana披薩。

霍姆斯說，在他們廣受歡迎的美式披薩背後，有個美國人的愛情故事，他們理當與第一個加盟夥伴Purple Square和美國披薩迷分享這份喜悅，也希望將Pizza Express的精髓帶給新的消費者，藉此「提升美國披薩的水準」。

Purple Square執行長帕提爾（Vik Patel）也表示，好高興將他在倫敦深愛並陪伴他成長的品牌，帶到渴望提升披薩體驗的新市場，並與美國消費者產生共鳴。

英國名廚瓦倫（Marcus Wareing）也說過，Pizza Express的披薩是倫敦最好吃的，20年來他都是該餐廳的忠實顧客。他在抖音 上分享他對American Hot披薩的熱愛，這是以Romana披薩為底，加上更多的青辣椒。

瓦倫並非Pizza Express唯一的名人粉絲，好萊塢女星朗格莉亞（Eva Longoria）也說過，她嘗過最好吃的義大利 食物是位於威爾斯卡地夫（Cardiff）的Pizza Express。朗格莉亞是在威爾斯拍片時，誇讚了這家餐廳。

該店一名義大利籍員工說，朗格莉亞喜歡Pizza Express，一點也不讓人驚訝。他來自那不勒斯，可以自豪地說，Pizza Express的餐點很正宗，食材新鮮，且標準很高。