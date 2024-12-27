好市多美食廣場雞肉捲縮水3成？粉絲怒了

好市多（Costco）門市。(美聯社)

好市多 美食廣場的賣點，從1塊半的熱狗飲料「套餐」，到9.95元的整大塊披薩，都是會員顧客的最愛，但最近有人在Reddit平台披露它的雞肉捲縮水3成，惹惱一堆粉絲。

這位好市多會員上周在Reddit上表示，好市多的雞肉捲「現在變成小不點」了。雞肉捲是包在脆皮裡面的雞肉、煎熟的培根，澆上起司凱撒醬，捲成介乎火腿起司盒（Hot Pocket ）和三明治之間的熱餐美食。

他在社媒上卻公然表示，「我買到的雞肉捲，絕對只配得上它曾經榮光過的外殼，長度沒變，卻瘦了30%。」

悲嘆好市多這項美食式微的，不只這位Reddit用戶，許多好市多會員早就在埋怨，更新版的雞肉捲比以前的糟糕，不但體型縮小，內容也更貧乏，連味道都不如前。

Reddit怨戶顯然燃起一票好市多會員的怒火，引出100多則冒火的回饋，大體在抱怨雞肉捲變小了。例如，「不值得排隊去買了，在我們加州 ，我同意，雞肉捲比起前瘦小。」

另一名指出，「比五年前小得多、多、多了，」還有人諷刺說，小到簡直可以「煎玉米捲」（ "taquitos"）甚至「蛋捲」稱之都不為過。

不過，這問題好像不是全國皆然。好幾名「回饋」會員接龍指出，他們本地的好市多所賣，和從前一樣大條。

但是，雞肉捲縮水問題，也不容當作「少數人認為不正常而已」，而等閒視之，畢竟，這是不少人多年來的共識。

有些食客平實指出，「縮水」的雞肉捲可能是從冷凍櫃拿出來以後，解凍的時間不夠長，麵發的不夠，熱出來後體型不大的原因，「我們這裡的好市多，用餐人潮一多，就有這種情形--太晚從冷凍櫃裡拿出來的關係。」

好市多眾人愛戴的商品最近迭遭批評的不只雞肉捲。它的肋眼牛排也惹毛不少顧客，因為他們吃後發覺，好市多肋眼牛排的質地，比以前的硬，油花不夠多，品質大不如前。