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全美海鮮連鎖餐廳 美食網站最推這9家

編譯周靜芝 / 即時報導
紅龍蝦。美聯社
紅龍蝦。美聯社

許多海鮮連鎖餐廳都會在網站上說明採購細節，選擇使用永續捕撈作業的食材；有些會每季、每周甚至每天更換菜單，以配合當令的最佳食材。美食網站Mui Kitchen深入採訪，選出全美提供優質海鮮的九家連鎖餐廳。

1. Weathervane

從1969年的外賣攤位，至今在新罕布夏與緬因州擁有五家分店，Weathervane利用地利之便，與新英格蘭當地漁業公司合作，每天為廚房提供當天捕獲的海鮮；據統計，該餐廳每年從緬因州南部與中部各地採購的活龍蝦多達27.5萬至30萬磅。Weathervane以在地採購、多樣化菜單及透明的採購方式，獲得Mui Kitchen最高評價。

2. Seamore's

網站強調「永續海鮮」的理念，菜單上經常有當天捕獲的生蠔，並標明產地。相較於許多餐廳改用冷凍魚或養殖魚，Seamore's支持永續捕魚的法規，採購數量成長或穩定的魚種。這也造就了多樣化的菜單，除了經典的Baja fish tacos 外，還有許多獨特的菜色，如紅咖哩貽貝與墨魚汁義大利麵。

3. McCormick & Schmick's

上榜原因是其生蠔來自維吉尼亞州的Hog Island、乞沙比克（Chesapeake）灣與加州的尤里卡（Eureka）的海床，鮮美滋味令人讚嘆。而生蠔並非該餐廳唯一的特色，為確保品質，餐廳採買用延繩釣的黃鰭鮪魚；另一道受歡迎的海鱺料理，是野生捕獲，口感扎實，味道細緻。

4. Cousins Maine Lobster

該餐廳是電視節目「創智贏家」（Shark Tank）的成功故事。創辦人出生於緬因州，住加州時因懷念新鮮的龍蝦卷與其他經典海鮮美食，找到了一種方法，成功地將高品質龍蝦運到遙遠的彼岸。菜單精緻而豐富，提供緬因與康乃狄克風格的兩種冷、熱龍蝦卷。

5. Luke's Lobster

創辦人荷頓（Luke Holden）是緬因州龍蝦業的第三代經營者，餐廳提供新鮮的緬因州龍蝦，雇用當地漁民，並在該州薩科（Saco）設立最先進的加工廠。Luke's Lobsters致力海洋永續發展的行動，除了令人欽佩，也打造了正宗美味海鮮的招牌；除了美國各地分店，甚至拓展至日本、新加坡。

6. Pappadeaux海鮮廚房

Pappadeaux在臨海的八個州都有分店，努力縮短送貨時間，確保產品新鮮。除了經營自己的運送卡車，還提供在全國各地捕獲的各種海鮮。餐廳網站詳述了其海鮮，從來自墨西哥灣周邊的墨西哥灣紅魚，到新英格蘭藍點牡蠣。

7. 紅龍蝦（Red Lobster）

紅龍蝦在美國、加拿大與其他國家有近700家分店，這個數字可能會讓人懷疑該連鎖餐廳的品質；但事實上，自1968年開業以來，他們一直在為優質海鮮豎立標竿。除了致力於使海鮮更具永續性，菜單上的烤龍蝦、蝦、鮭魚、野生比目魚和炸蚌殼裙等經典菜式都讓顧客回味無窮。

8. Bonefish Grill

菜單主打季節性漁獲，提供世界各地的優質海鮮。該餐廳於2000年在佛羅里達州的聖彼得堡開業，那裡幾乎總是釣得到好魚，兩位創辦人科西（Tim Curci）與帕克（Chris Parker）是經驗豐富的漁夫，希望與其他海鮮愛好者分享新鮮的季節性菜餚。

9. Legal Sea Foods

從70多年前、麻州劍橋一個小市場的家族生意發展成連鎖餐廳，鄰近海洋及對新英格蘭捕魚業的瞭解，讓提供最新鮮食材的承諾得以實現。Legal在麻州、羅德島州、新澤西州、賓州與維吉尼亞州都有分店；無論在何處，該餐廳採用特定標準，確保漁獲新鮮度。

緬因州 維吉尼亞州 新英格蘭

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