美足觀戰必吃的辣雞翅 這5家連鎖餐廳比一比

雞翅。Image by ALFONSO CHARLES from Pixabay

美式足球 賽季正熱鬧登場，連鎖餐廳也推出大眾熱愛的美食，以贏取球迷青睞；其中水牛城辣雞翅（Buffalo chicken wings）可說是電視觀戰時必備食物，儼然成為美足代名詞。

據全國雞肉協會的一份報告估計，美國人在2024年超級盃 期間將啃掉14.5億隻雞翅。許多連鎖餐廳在整個球季都以促銷優惠、家庭份量的套餐和免費送貨服務來迎接這波熱潮。

商業內幕（Business Insider）依據口味與性價比對五家連鎖餐廳Applebee's、Chili's、Buffalo Wild Wings、TGI Fridays和Wingstop的水牛城辣雞翅進行了評比（排名由後至前）。

5. TGI Fridays

TGI Fridays雖在11月申請破產，但還保留了部分特許經營店。在麻州 的一家餐廳點一份8個裝的帶骨傳統水牛城辣雞翅，附贈芹菜條及牧場沙拉醬與藍起司醬，稅前價（以下同）為12.19元。

商業內幕指出，TGI Fridays似乎沒有自製醬汁，菜單上標示是市售的Frank's RedHot辣醬，雖然這品牌口碑不錯，但在家裡也可輕鬆做出同樣的雞翅，讓人覺得缺乏特色；此外，略嫌小的雞翅雖有酥脆的外皮與口感，肉也算嫩滑，但仍不夠入味。

4. Applebee's

在布魯克林的Applebee's，一份九個裝經典帶骨雞翅價格為18.99元，同樣搭配了芹菜條、牧場沙拉醬與藍起司醬。

Applebee's的雞翅炸得十分酥脆，外表呈紅褐色；醬汁的熱度與較鹹的奶油味，吃起來口感很平衡，肉也軟嫩多汁，雞翅大小更無可挑剔。唯一讓人抱怨的是價格，雖然雞翅不小，但還是很貴（不過，價格會因地點不同而有差異）。

3. Chili's

在麻州，一份八個裝帶骨水牛城辣雞翅要14.99元，附牧場與藍起司兩種沾醬；而在我紐約皇后區的分店，價格略高為17.99元。

Chili's的雞翅非常酥脆，醬汁濃稠欲滴。水牛城醬汁帶有強烈的奶油味，熱度恰到好處。這家連鎖店也以其牧場沙拉醬聞名，與雞翅很搭。雖然雞翅較小，但比Applebee's和TGI Fridays更具風味。

2. Buffalo Wild Wings

水牛城帶骨辣雞翅可說是該店招牌菜，一份六個裝的傳統水牛城辣雞翅，價格為12.49元，還附一份牧場沙拉醬。

雞翅外皮酥脆、肉軟嫩多汁，醬汁略甜，但辣得恰到好處，增添不少風味。整體來說，這是扎扎實實的水牛城辣雞翅，可說是物超所值。

1. Wingstop

10個裝的經典帶骨雞翅，售價為17.29元。Wingstop的菜單上未標示有水牛城醬汁，但有Original辣醬，這是該連鎖店的標準用料，再搭配牧場沙拉醬。

雞翅大小與肉的嫩度都恰到好處，醬汁濃稠又層次豐富，既有強烈的香醋味與奶油味，還帶點若有似無的煙燻味。

5家連鎖店中，Wingstop的雞翅最辣，但並未掩蓋其他味道，反而增強了整體風味；從香脆的外皮到醬汁的口味，每項都很到位。