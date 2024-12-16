辣椒這成分有益健康 但對男性不是好消息

辣椒。Image by wolvesandbears from Pixabay

根據調查顯示，五分之一的人每周至少會吃一次咖哩，而在英國，像是Tingly Ted's等辣椒醬品牌，更是在紅髮艾德(Ed Sheeran)等名人加持下大手歡迎，需求暴增。不過，辣椒到底對我們健康有沒有好處呢？

「英國營養學雜誌」(British Journal of Nutrition)近期對5萬多名成年人，針對食用新鮮辣椒、辣椒醬或在烹飪中添加乾辣椒的頻率，進行了調查。

結果顯示，每周只吃一次辣的人跟那些鮮少或是根本不吃辣的人相比，罹患危及性命的缺血性中風 的風險，降低了13%。其中理論認為，辣椒益處是來自辣椒素(capsaicin)之作用，也就是讓辣椒吃起來辣口的成分。辣椒素可提高新陳代謝約8%，也叫是身體消耗能量的速度，並因此防止肥胖。

且即使是已經中風患者，也能從中受益，根據「中風和腦血管疾病雜誌」(Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases)2019年的一項研究發現，服用辣椒素補充劑的中風患者出現吞嚥困難的可能性要小得多；吞嚥困難是高達80%的中風患者會面臨的問題。

除此之外，你是否有注意到，每次吃辛辣飯菜的時候，本來困擾你的鼻塞似乎消失了；這是因為辣椒中的辣椒素會釋放出一種蒸氣，刺激鼻孔內的黏膜；而這層脆弱的粘膜，會捕捉進入我們鼻子的細菌，並釋放黏液將它們從鼻子中清除。

另外，辣椒素還可以緩減疼痛；英國國民保健署(NHS)就經常會使用，由辣椒素製成的皮膚貼片來治療，像是糖尿病患者因腿部和腳部血液循環不良會損害神經導致的神經性疼痛。研究顯示，這種以辣椒貼片，含有一種由辣椒素製成的液體，可滲透至人體，減輕高達50%的神經性疼痛。

但辣椒也並非全然地對人體有好處，南京中醫藥大學(Nanjing University of Chinese Medicine)研究人員，在2021年回顧了16項關於辣椒和胃腫瘤 的研究數據，發現每周吃好幾次辣椒的人，可能因為辣椒素攝取過量，導致他們罹患胃癌的風險比偶爾吃的人高出50%。

此外，吃太多辛辣食物，可能還會影響親密關係；近期一項針對373名男性的研究發現，每周吃三次或以上辛辣食物的人會出現性慾下降的情況，而且患勃起功能障礙的可能性，是每周吃辣少於一次的人之兩倍半；主要可能是因為辣椒會影響雄性激素的水平。