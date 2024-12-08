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煮泡麵加這1神物口感瞬間升級 神似日式拉麵

世界新聞網／輯
網友分享泡麵新煮法。（取材自小紅書）
網友分享泡麵新煮法。（取材自小紅書）

泡麵是各國的人共同喜愛的速食之一，隨著烹煮方式與加入的調料不同，味道也會有相當不同的差異。有網友在煮泡麵時加入「沙拉醬」，瞬間使泡麵的味道升級，神似日式拉麵的口味，成品讓其他人大讚「簡單的泡麵煮出了日料的感覺」。

一名網友在社群軟體小紅書貼出一支影片分享泡麵煮法，他先在小碗中加入紅燒泡麵的調味粉、沙拉醬、生蛋黃，將調料拌勻，接著另起鍋水開放入泡麵及菜包調味料，待麵體煮軟後，舀一勺湯到小碗中，再把剛剛調好的調料加入鍋中，攪拌均勻後起鍋，再加入荷包蛋、香腸、海苔片、海苔碎等，就可以開吃了。該網友直呼是「泡麵神仙吃法」。

有網友詢問「加上這個味道是會跟日式拉麵很像嗎？」，發文網友則回答「是的！日料店拉麵味道」，他也說「我用紅燒牛肉麵的，我覺得海鮮的、香辣的都會挺好吃」，也有人補充「就是豚骨拉麵的味道」。面對網友提問「有沒有人知道什麼沙拉醬好吃呀」，原PO則推薦「丘比(KEWPIE)」。

其他人留言「明天就這樣試試」、「不敢相信多香」、「煮出了日料的感覺」、「哇塞，絕了」、「收藏備用」、「餓了，什麼時候手機才能吃啊」、「好想吃，嗚嗚嗚，但我在減肥」、「我下次也要這麼搞一盤」、「我的天流口水了」。

泡麵 小紅書

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