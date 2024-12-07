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不只抹奶油 美國人吃馬鈴薯「猛加一物」他看傻

世界新聞網／輯
美國人在馬鈴薯內加入酸奶油。（取材自小紅書）
美國人在馬鈴薯內加入酸奶油。（取材自小紅書）

有網友分享「烤馬鈴薯美式吃法」，首先要將烤馬鈴薯(土豆)剖開，再陸續加入奶油(黃油)、胡椒、鹽巴等，最特別的是要加入「酸奶油」，最後再攪和在一起享用。其他人直呼「酸奶油超好吃，而且很健康」。

一名網友在社群軟體小紅書上分享一段影片介紹「烤馬鈴薯美式吃法」，首先將烤過的馬鈴薯扒開，再把奶油加進馬鈴薯內，接著加進一大坨酸奶油，再陸續撒上胡椒、鹽巴等，攪和均勻後就可以享用，盤上另有烤牛排和生菜，非常豐盛。

原PO直呼「加酸奶油我真的無法理解，這種奶油+酸奶油的烤馬鈴薯你能接受嗎？」，不過美國人則大讚「味道很好」。

其他人留言「其實美國人吃的比中國人健康，酸奶油非常健康」、「酸奶油超好吃」、「這種一定是好吃的，我要不是怕胖我也喜歡加奶油，沒辦法只能加胡椒鹽」、「這東西多好吃呀」、「內蒙的奶嚼口也這樣，配馬鈴薯吃應該就好吃了」、「這餐真的很健康，有碳水，有維生素，有脂肪，有蛋白質，關鍵是低油低糖低鹽，我覺得真的很不錯」、「這個挺好吃的」、「馬鈴薯加點鹽巴也好吃，有股不夠吃的感覺」、「sour cream通常都是沾生胡蘿蔔吃」、「酸奶油超好吃的，我也煮義大利麵也加」。

有網友分享在當地吃飯的經驗，留言「前幾天我在這邊買了個薯片，我以為原味的呢，結果一吃竟然是酸的，吐了，現在回想起來包裝上好像有這單字。所以老外的飲食確實是跟我們有代溝，通用的好吃物就是肉了，加調味了的東西很多都容易踩雷，但是外國人覺得很好吃」。

小紅書

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