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紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕

世界新聞網／輯
網友推薦「魚你在一起」餐廳。（取材自小紅書）
網友推薦「魚你在一起」餐廳。（取材自小紅書）

酸菜魚是起源於重慶的一道知名菜色，做法有多種，主要原料為草魚、酸菜、泡辣椒、花椒、生薑或泡薑等。有在紐約生活的華人推薦一家位在皇后區法拉盛的酸菜魚餐廳，魚肉細膩順滑，沒有魚刺，酸湯拌飯一絕。不少當地人大讚「這家性價比真的絕了」。

一名網友在社群軟體小紅書貼文表示「法拉盛酸菜魚，這家超好吃！」他推薦「魚你在一起」餐廳的酸菜魚非常美味，酸菜魚細膩順滑、沒有魚刺，適合老人與小孩食用，酸通拌飯吃相當美味，還有其他口味可以選擇，如水煮牛肉、毛血旺等，後者適合愛吃辣的人，重口味的人會很愛，非常下飯。

另他也推薦小酥肉，炸得很酥脆，外殼包裹著細膩的肉，還有秘製辣醬蘸料，一定會好吃到一口接一口，不只食物，飲品方面表現也不俗，他力推凍檸茶很好喝，冰涼解膩又解辣，「快和你的搭子一起來乾飯吧」。

其他人留言「下飯絕了」、「酸菜魚好吃」、「性價比超高去過好幾次！」、「這家性價比真的絕了」、「看起來很有食慾」、「下次試試看」、「比太二好，性價比也高」、「金湯酸菜魚絕了」。

酸菜魚與水煮魚一樣，風靡中國各地。雖然都是以切成片的魚肉作為主料，但酸菜魚和水煮魚的做法卻有所不同。酸菜魚是將泡椒、姜等炒出香味，再加湯燉煮酸菜和魚；水煮魚則為將魚肉焯燙後，將炒入乾辣椒、花椒等調料的熱油澆在魚肉上，口感上帶著點椒麻微辣感，湯汁酸辣香濃。

法拉盛 皇后區 華人 小紅書

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