麥當勞2種隱藏吃法 每口都「裹滿醬汁」美味程度再增

網友分享麥當勞隱藏吃法。（取材自小紅書）

有網友分享兩種麥當勞 隱藏版吃法，包括雞翅+薯條+番茄醬、雞排+薯條+糖醋醬兩種，每一口都裹滿濃郁醬汁，製作過程也非常解壓。另外有人分享，「我一個人吃不完，剩下一半第二天也是手撕雞肉，加了點蘑菇跟飯一起煮了，也很美味」。

一名網友在小紅書 貼文分享「發現了麥當勞最偉大的吃法」，他分享兩種麥當勞隱藏版吃法，第一為雞翅+薯條+番茄醬，首先將辣味雞翅的骨頭取出，再將薯條放入雞翅內，接著淋上番茄醬，他表示「製作過程很解壓，一口下去我直呼神奇」。

第二種為雞排+薯條+糖醋醬，首先將雞排撕成肉條狀放入紙袋內，接著再加進薯條，並加入糖醋醬，最後再甩一甩紙袋讓三者均勻融合，他表示，「這種吃法真的巨香！每一口都裹滿了濃鬱的醬汁，愛麥當勞的理由又多了一個」。

其他人留言「懂吃！中午去麥當勞試一下」、「看著真不錯」、「簡直完美」、「新吃法GET」、「哇我也要吃」、「看你吃更想吃了」、「學會了下次去麥麥試試」、「薯條就是很好吃軟的脆的都好吃」、「我想加一大碗米進去」。

也有網友分享不同吃法，留言「薯條沾冰淇淋真的超好吃」、「辣拌還可以來一張餅捲著吃，跟舍友吃了一年了」、「我一個人吃不完，剩下一半第二天也是手撕雞肉，加了點蘑菇跟飯一起煮了，也很美味」、「辣拌我還放了番茄醬，味道也不錯」、「第一個應該先往裡面加超多的番茄醬再放薯條」。

不過也有人說「咱就不能一口炸雞一口薯條嗎？覺得這樣有點麻煩」、「撕起來不燙手嘛」。