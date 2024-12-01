曼哈頓必吃「四海遊龍」 他愛上鍋貼牛肉麵、台人推薦這道不可少

網友推薦曼哈頓四海遊龍。（取材自小紅書）

海外生活，華人 總是時不時尋找各種適合自己口味的亞洲餐廳。在紐約生活的網友分享「曼哈頓 必吃台灣菜餐廳-EA Dumpling四海遊龍」，他點名鍋貼、牛肉麵、酸辣湯等餐點特別美味，直呼「早知道台灣菜這麼好吃，真的想每天跑曼哈頓，已經一周吃兩次了」。另還有台灣人推薦必吃「玉米濃湯」。

一名華人網友在小紅書 貼文表示，「答應我，來紐約一定要吃曼哈頓的台灣菜！」他推薦曼哈頓的「四海遊龍」，首推一定要點鍋貼，鍋貼是現點現做，剛出口底部脆皮口感很好，辣味鍋貼沾上醬汁吃起來特別美味。牛肉麵是手擀麵，麵體是粗麵，口感特別勁道，而且麵體不會坨掉，還能吸滿湯汁，吃起來不會是湯麵分離的感覺，牛腱子肉燉的非常軟爛，還能吃到牛筋。

酸辣湯的食材非常豐富，包括胡蘿蔔、竹筍、木耳、豆腐、雞蛋等，還有素火腿，不吃豬肉的人也可以吃。另外還有紅油抄手，口味與川渝地區的不同，吃起來不辣，而且有花生醬香，也不會膩口。同時搭配小菜，包括小黃瓜、豆腐絲等，豆漿也可以嘗試，整體是甜口的味道。

其他人留言「這間是台灣的連鎖店四海遊龍！推薦玉米濃湯，是鍋貼店的精髓」、「竟然半夜刷到餓了」、「看起來很好吃」、「這家牛肉麵真的絕絕子，愛慘了」、「飯點看到這餓死了」、「種草了」。

四海遊龍是台灣一家專賣鍋貼、水餃的連鎖餐飲集團，創立於1993年，公司全名四海遊龍食品股份有限公司，由陳武貂與李幸長共同創辦。目前在台灣、美國、中國等地都有分店。