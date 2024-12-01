我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布 特赦兒子杭特拜登非法持槍、稅務案定罪

德國外長訪北京前 指責中國威脅歐洲和印太和平

曼哈頓必吃「四海遊龍」 他愛上鍋貼牛肉麵、台人推薦這道不可少

世界新聞網／輯
網友推薦曼哈頓四海遊龍。（取材自小紅書）
網友推薦曼哈頓四海遊龍。（取材自小紅書）

海外生活，華人總是時不時尋找各種適合自己口味的亞洲餐廳。在紐約生活的網友分享「曼哈頓必吃台灣菜餐廳-EA Dumpling四海遊龍」，他點名鍋貼、牛肉麵、酸辣湯等餐點特別美味，直呼「早知道台灣菜這麼好吃，真的想每天跑曼哈頓，已經一周吃兩次了」。另還有台灣人推薦必吃「玉米濃湯」。

一名華人網友在小紅書貼文表示，「答應我，來紐約一定要吃曼哈頓的台灣菜！」他推薦曼哈頓的「四海遊龍」，首推一定要點鍋貼，鍋貼是現點現做，剛出口底部脆皮口感很好，辣味鍋貼沾上醬汁吃起來特別美味。牛肉麵是手擀麵，麵體是粗麵，口感特別勁道，而且麵體不會坨掉，還能吸滿湯汁，吃起來不會是湯麵分離的感覺，牛腱子肉燉的非常軟爛，還能吃到牛筋。

酸辣湯的食材非常豐富，包括胡蘿蔔、竹筍、木耳、豆腐、雞蛋等，還有素火腿，不吃豬肉的人也可以吃。另外還有紅油抄手，口味與川渝地區的不同，吃起來不辣，而且有花生醬香，也不會膩口。同時搭配小菜，包括小黃瓜、豆腐絲等，豆漿也可以嘗試，整體是甜口的味道。

其他人留言「這間是台灣的連鎖店四海遊龍！推薦玉米濃湯，是鍋貼店的精髓」、「竟然半夜刷到餓了」、「看起來很好吃」、「這家牛肉麵真的絕絕子，愛慘了」、「飯點看到這餓死了」、「種草了」。

四海遊龍是台灣一家專賣鍋貼、水餃的連鎖餐飲集團，創立於1993年，公司全名四海遊龍食品股份有限公司，由陳武貂與李幸長共同創辦。目前在台灣、美國、中國等地都有分店。

曼哈頓 華人 小紅書

上一則

出國行李箱輪子「一拖就爆」 他推1好物可應急

延伸閱讀

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜

料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜
盒飯物超所值 華人點名Whole Foods超市4款必吃

盒飯物超所值 華人點名Whole Foods超市4款必吃

熱門新聞

西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

2024-11-25 09:46
Image by Tumisu from Pixabay

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

2024-11-26 09:13
網友分享好市多必帶手信。Costco示意圖。(美聯社)

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

2024-11-24 22:05
網友推薦好市多麵包。（取材自小紅書）

好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

2024-11-29 19:30
感恩節前夕，民眾在沃爾瑪芝加哥一家門店購物。路透

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

2024-11-27 15:12
示意圖。(美聯社)

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

2024-11-29 15:45

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬

在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜