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WSJ：川普準備賦予郡政府更多權限 配合遣返無證客

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay
示意圖。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

隨著川普即將上任，第一夫人梅蘭妮亞也重新成為矚目焦點，近日曝光的一段影片中透露了她的日常飲食習慣，不但沒有漢堡、可樂，每天還會吃7份水果。

在2019年的電視節目Inside Edition報導了梅蘭妮亞的每日菜單內容，以及她堅持「簡單健康」的飲食習慣，包括早餐都會喝由菠菜、胡蘿蔔、藍莓、蘋果汁和脫脂優格混合而成的奶昔。

除了營養豐富的奶昔外，這位前名模每天還會吃七份新鮮水果，據說她最喜歡的是蘋果和桃子。當然，她也像其他人一樣，有時會放縱自己，吃點黑巧克力和「偶爾」來杯冰淇淋，但會控制份量。

待在紐約時，梅蘭妮亞最喜歡的用餐地點自然是川普大樓內的法國餐廳Jean-Georges。節目稱，沒有什麼比帕馬森起司烤雞排更讓她開心，雖然這道菜如今已從該餐廳菜單上消失，但當時的價格高達68元。

白宮期間，梅蘭妮亞延續前第一夫人的傳統，邀請小學生進入由米雪兒所闢建的菜園。在2017年的一次活動中，梅蘭妮亞告訴前來參觀的十多名學童，她奉行健康飲食，「因為它反映了你的心靈和身體」；她還鼓勵孩子們多吃水果和蔬菜。

梅蘭妮亞對健康食物的熱愛與川普形成強烈對比，這位即將上任的前總統喜歡吃麥當勞與肯德基已不是秘密。在先前任職白宮期間，他甚至有個按鈕，可通知管家在他工作時送上一杯健怡可樂；他的其他最愛還有牛排、蝦蟹與考伯（cobb）沙拉。

據一項新的報導，梅蘭妮亞和被任命為衛生及公共服務部長的小甘迺迪都在試圖改變川普的飲食習慣，讓他吃得更健康；少吃大麥克、肯德基，多吃瘦肉蛋白、沙拉與蔬菜。

梅蘭妮亞 川普 白宮

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